Incendios: Virasoro seguía siendo la zona más afectada y la lluvia podría traer algo de alivio

Luego de que hace tres días comenzaran a registrarse nuevamente en la provincia grandes incendios y pequeños focos que afectaban a más de 10 localidades, el cambio de temperatura y las precipitaciones (no tan abundantes) trajeron algo de alivio a la región. No obstante, anoche al cierre de esta edición, Virasoro seguía siendo la zona más perjudicada con grandes frentes activos en campos de forestación e incluso en varios yerbales. Mburucuyá registraba algunos pequeños focos que estaban siendo controlados y en Saladas los Bomberos Voluntarios controlaron las llamas iniciadas en un aserradero. Si bien aún la autoridades no brindaron datos concretos acerca de los daños, estimaciones parciales hablan de millonarias pérdidas.

En este marco, El Litoral dialogó con el jefe de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, Orlando Bertoni, quien expresó que “aunque en muchas zonas todavía no llovió (anoche), el cambio de temperatura con el viento Sur ya trajo algo de alivio. En la provincia la mayoría de los focos estaban prácticamente controlados. Por ahí quedaban algunos aislados, pero no de mayor importancia”. En este sentido, agregó que “en Virasoro sí había grandes frentes donde más de 100 brigadistas y bomberos seguían con tareas en el territorio, pero para la madrugada esperamos algo de precipitaciones. Si bien no serán abundantes, pero van a ayudar. En Mburucuyá también había incendios, no de gran magnitud, en torno a los cuales seguían trabajando los Bomberos Voluntarios y personal de parques nacionales”.

Daños

En cuanto a la evaluación de los daños en la zona de Virasoro, Bertoni explicó que “todavía no es posible saber ciertamente cuánto se quemó, porque por el humo no pueden volar los drones, pero así viendo el panorama creo que son más de 3500 las hectáreas afectadas”, sostuvo.

Por su parte, el director provincial de Recursos Forestales de Corrientes, Roberto Rojas, en una entrevista con “Argentina Forestal.com” indicó que “estamos procesando toda la información y monitoreando en línea el avance de los incendios o la extinción de algunos focos más pequeños, con personal en el territorio que nos comunica respecto a los datos que se van generando. Aún no podemos dar reportes oficiales, ya que todo evoluciona en pocos minutos. La situación es compleja, el fuego está fuera de control hasta ahora”, admitió.

Cabe destacar que según el último informe del Gobierno provincial hasta octubre pasado, mes donde se produjeron los incendios más importantes de 2020, “se registraron más de 700 mil hectáreas afectadas por las quemas en total, entre campos productivos, rurales, pastizales, reservas de bosques nativos y plantaciones forestales”.

(AB)