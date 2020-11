En 2020 se compraron USD 3.500 millones, el monto más bajo desde 2014

En lo que va del año, las ventas de dólar ahorro sumaron US$ 3.500 millones, el 13% de lo que se vendió en el mismo período de 2019. El cepo primero y el super cepo después, junto con el nuevo recargo del 35% sobre el dólar minorista, restringieron la demanda que cayó al nivel más bajo desde 2014. Un informe del Banco Central precisa que en lo que va del año los hogares argentinos compraron aproximadamente US$ 3.500 millones para atesoramiento "con una tendencia creciente a partir de abril".

Con alta incertidumbre y menos restricciones en los primero diez meses del año pasado, la compra de dólar ahorro llegó a US$ 27.000 millones. El pico se dio en octubre de 2019 cuando sumaron US$ 4.285 millones.

Así, los US$ 3.500 millones que se adquirieron este año representan el 13% de lo que se vendió en el mismo período el año pasado. El punto de quiebre fue la implementación del cepo cambiario tras las elecciones presidenciales del año pasado.

Estos US$ 3.500 millones representan el monto más bajo desde 2014. Aquel año, tambien marcado por el cepo y la devaluación, terminó con una "formación de activos externos" de US$ 3.248 millones. A partir de allí empezó la escalada. El atesoramiento llegó a US$ 8.520 millones en 2015 y se fue extendiendo tras la eliminación de las restricciones cambiarias que dispuso la presidencia de Mauricio Macri.

Con el volumen actual y el cepo, en lo que queda del año a lo sumo las ventas podrían llegar a US$ 4.000 millones, estima la consultora FMyA.

(AG)