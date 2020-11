Niños y adolescentes: tristeza, angustia y ansiedad

Mucho se habló del rol de los niños durante el aislamiento social preventivo y obligatorio y cómo pese a su corta edad debieron adaptarse a un entorno que por momentos pareció poco tener en cuenta sus necesidades. Así lo dejó en claro ahora una encuesta realizada por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), según la que nueve de cada diez niños argentinos (91%) extrañaron a alguien durante esta cuarentena, sobre todo a los amigos, compañeros de actividades y familiares; casi ocho de cada diez (77%) se mostraron "enojados" y el 68% presentó distintos grados de tristeza, particularmente los niños pequeños y los adolescentes. Siete de cada diez (74%) expresaron sentimientos negativos como desánimo y aburrimiento, y seis de cada diez (59%) reconocieron tener miedo: miedo por ellos mismos (24%) o por terceros (21%). En líneas generales, expresaron preocupación por la incertidumbre, los afectos, la repercusión personal, la interacción con el virus y por la economía y el trabajo.

Estas conclusiones surgieron de un relevamiento a nivel nacional que la SAP llevó a cabo a través de sus Filiales y la Región Metropolitana, que se presentó en el marco de la Semana de los Derechos del Niño, que se conmemora del 20 al 27 de noviembre, poniendo el foco en el derecho a la libre expresión de los niños, estipulado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, un tratado internacional que está vigente desde el año 1990.

El trabajo tuvo por objetivo, a partir de la pandemia por el covid-19, ofrecer a los niños argentinos un espacio de escucha que permitiera relevar el impacto de la cuarentena en sus sentimientos, emociones y deseos. El trabajo, denominado "Percepciones y Sentimientos de Niños Argentinos frente a la Cuarentena covid-19", tuvo también por finalidad explorar las percepciones de los niños respecto de la vida diaria en situación de cuarentena, evaluar y comparar las repercusiones personales, familiares y sociales en situación pre, intra y post cuarentena, e identificar las necesidades de apoyo y contención que los niños requieren en situación de cuarentena.

La investigación, que consistió en un estudio cualitativo con encuesta anónima abierta y previo consentimiento informado paterno y asentimiento en el caso de los niños y adolescentes, incluyó la participación de 4.562 niños de entre 6 y 18 años, cuyas respuestas fueron separadas en bloques agrupando los de 6 a 9 años (41% del total de los participantes), los de 10 a 14 (37%) y los de 15 a 18 años (22%). En una relación de 56,4% de mujeres y 43,3% de varones. "La pandemia, la cuarentena y el abordaje del covid-19 privilegiaron una mirada biologicista y centrada en el virus, que prácticamente anuló toda otra mirada más holística y comprensiva de la complejidad del ser humano, más en situaciones de excepcionalidad y enorme incertidumbre como la vivida", afirmó el médico pediatra Jorge Cabana, ex presidente de la SAP y uno de los investigadores principales del relevamiento.

"Desde esa perspectiva, los niños, niñas y adolescentes (NNA) son, sin dudas, los más afectados en sus derechos. En particular, ha sido vulnerado su derecho a 'expresar su opinión libremente' sin que se tuvieran debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez del niño", sostuvo por su parte Claudio Pedra, secretario del Comité de Pediatría Social de la SAP y también autor del trabajo. "En general, los niños mostraron un alto grado de conocimiento acerca de las razones de la cuarentena. Sienten, en cierta medida, que no se les ha permitido ser niños y que han visto sus derechos mucho más limitados que los adultos. Confrontado con la realidad y las medidas de cuidado implementadas desde el comienzo de la cuarentena, puede afirmarse que no solo es una percepción, sino que responde claramente a lo ocurrido", destacó el presidente de la SAP, Omar Tabacco.

Los adolescentes fueron particularmente críticos en sus respuestas respecto del comportamiento de los adultos, acentuando esta visión negativa en relación con el incumplimiento de las medidas de restricción. Perciben como injusto que ellos no pudieran disfrutar de su libertad, cuando no implican riesgo para otros, mientras que sienten que ciertos adultos son egoístas y no parecen preocuparse por los demás.

"Las clases online si bien han pretendido brindar cierto aire de normalidad, rutina y continuidad a la educación, no han sido bien recibidas -en general- por los chicos. Sienten que hay una alta demanda en una situación extraordinaria y que los tiene abrumados, perciben que la enseñanza pierde calidad y contenidos, que es socialmente injusta y -además- ha absorbido un "instrumento" de diversión y esparcimiento (conectividad online a distintos dispositivos) transformándolo en parte de sus 'obligaciones'. A pesar de ser nativos digitales, extrañan el contacto personal con sus pares", consignó Cabana. Los abuelos aparecen como figuras de suma importancia para los niños de todas las edades: representan cobijo, mimos y sabores. También pudo apreciarse que las familias y los docentes intentaron garantizar la "normalidad" y contención: algunos desarrollaron herramientas con el juego o personajes de ficción para poder abordar la cuarentena.

"Los niños y adolescentes durante la cuarentena sintieron tristeza, angustia, ansiedad, disminuyeron su autoestima y padecieron insomnio; es importante tener en cuenta este sufrimiento para las nuevas etapas y las revinculaciones sociales y escolares", insistió Pedra.