Tecnologías que agregan valor

Con un nuevo formato, la semana pasada se realizó Agroactiva 2020. En esta versión virtual, especialistas del Inta que participaron en el marco del stand del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, expusieron innovaciones en producción animal –entre otras, vinculadas a la infraestructura, alimentación y sanidad en un módulo demostrativo de acción ganadera– y en materia de siembra, cosecha y poscosecha.

En materia de producción animal, Ricardo Garro, coordinador del Proyecto de Ganadería de Precisión en el Inta, planteó cuáles son las oportunidades que ofrece el área de conocimiento y desarrollo que encabeza y destacó que “permite, por ejemplo, monitorear y controlar actividades de manera remota sin necesidad circular y favoreciendo el distanciamiento social”.

Así es que, “en este contexto de Covid-19, donde es necesario dar respuestas en el menor tiempo posible a las demandas emergentes del sector, la pandemia ha dejado de manifiesto la importancia de incorporar y adoptar tecnologías relacionadas a la temática”.

En ese sentido, expresó que uno de los objetivos de este proyecto “es agregar valor a la ganadería desde la innovación tecnológica, buscando un impacto en los componentes productivos, sociales y ambientales”.

Silajes y eficiencia de cosecha

El potencial y el manejo de los silajes de pasturas megatérmicas para conservar su calidad –con ensayos y experiencias en varias regiones argentinas que confirman su importancia– y la eficiencia de cosecha de soja, fueron dos temas acerca de los que expuso en las primeras jornadas de Agroactiva José Peiretti, especialista en mecanización agrícola del Inta Salta.

“Debemos recordar lo que decía el histórico coordinador de mecanización agrícola de Inta, Mario Bragachini, la eficiencia de cosecha es una temática que no debe ser desatendida, nunca, a pesar de la alta evaluación tecnológica que han tenido los equipos de cosecha”, consideró Peiretti. “Debemos comprender a la evaluación de pérdidas de cosecha, no como un mecanismo de control policial, si no como un apoyo más para la regulación de la máquina cosechadora”, observó.

Con esa premisa, expresó: “Es importante capacitar a parte del personal de apoyo, por ejemplo, el tractorista que maneja el acoplado tolva, para que, en los momentos entre descarga y descarga de la cosechadora, midan pérdidas adecuadamente e informen en tiempo real al conductor de la cosechadora”. En ese sentido, recomendó realizar “todo esto, respetando las sugerencias y precauciones de los organismos sanitarios”, recordando que aún se atraviesa una situación de pandemia.

“En las provincias del NOA y NEA, y gran parte del Chaco Latinoamericano, nuestros sistemas productivos pecuarios se basan en la utilización de alguna especie forrajera tropical o subtropical”, sostuvo Peiretti en su presentación sobre pasturas megatérmicas. “Estas especies presentan, por sus características fenológicas, tasas de crecimiento diario en la época primavera estival muy alta y muy difíciles de aprovechar totalmente, aun para sistemas pastoriles perfectamente manejados, por lo tanto, es necesario incluir en el sistema la utilización de herramientas de conservación de estos forrajes, como el ensilaje o la henificación”, explicó.

En la presentación recomendó “aplicar un proceso evolutivo del sistema, hacia un manejo mixto, con lotes pastoreados y lotes clausurados y utilizados solo para cosecha mecánica y conservación de forrajes”. Consideró que esto provoca un diferencial en la oferta que permitirá, en primera medida, pensar en aumentar la carga animal.

Alimentación

Andrea Pasinato, especialista en nutrición animal del Inta Concepción del Uruguay –Entre Ríos– repasó las principales actividades y líneas de investigación en las cuales trabaja el Proyecto Estrategias de alimentación y nutrición para la intensificación de la producción de carne y leche, en materia ganadera, el de mayor amplitud territorial, en virtud de que “la alimentación es la variable que más afecta sobre la producción/calidad”, aseguró.

En el marco del proyecto “se desarrollan diferentes estrategias de alimentación para todas las especies de importancia productiva –bovinos para carne y leche, cerdos, rumiantes menores y aves– que permitan aumentar la producción en un marco amigable con el ambiente”, aseveró Pasinato. Precisó, además, que aquel “incluye a 100 profesionales que trabajan en 23 unidades experimentales distribuidas en todas las regiones”.

En la charla expuso las principales actividades en las cuales se trabaja, entre las cuales están la alimentación con arvejas en las diferentes especies, la producción de novillo pesado, el consumo residual y su importancia práctica, diferentes estrategias de alimentación en feedlot, uso de sustancias naturales para disminuir la producción de metano, estrategias de suplementación de ovinos en la Patagonia y utilización de soja cruda sin factor antitripsina en cerdos.