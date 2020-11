Confuso episodio con acusaciones cruzadas terminó con denuncia por violencia de género

Un confuso episodio ocurrido esta semana a la salida de una sesión del Concejo Deliberante de San Isidro terminó con acusaciones cruzadas entre una mujer y un periodista, en tanto que este último fue denunciado por supuestos maltratos y ahora una medida le impide acercarse a la mujer y realizar cualquier tipo de publicación sobre ella por cualquier medio.

Según relató al portal Info Goya, el hecho se originó el pasado miércoles cuando finalizada la sesión la denunciante, identificada como Delfina Fernández, se acercó para hablar en privado con una concejal. Con una nota en mano, le pedía que la atienda para explicarle el contenido de la misma. Según el citado medio, el periodista Javier Chamorro la seguía a corta distancia con su cámara encendida y filmando, cuando la mujer le bajó la cámara pidiéndole que no la filmara. El video de esa secuencia se hizo viral. En este marco, ese mismo día Fernández denunció al periodista en términos de la Ley 26.485 -ley de Protección Integral a las Mujeres- y el último viernes por la mañana, la jueza de Familia de San Isidro ordenó precautoriamente “la prohibición de acercamiento” de Chamorro a Fernández.

Asimismo, el juzgado le hizo saber al periodista que deberá “abstenerse de realizar publicaciones por cualquier medio de comunicación (incluido WhatsApp, redes sociales y otros) de videos, fotografías o contenidos que involucren la intimidad de la mujer”.

Descargo

Por su parte, el trabajador de prensa realizó su descargo mediante una publicación en redes sociales donde afirma que “fui a cubrir la sesión del HCD de San Isidro. Al finalizar, los concejales me pidieron que grabara su salida del recinto”. En este marco, el periodista expresó que afuera los esperaba una supuesta “patota” de la que formaría parte la denunciante, quien “increpó a la concejal Gabriela Montenegro. En eso, me manotea la cámara y me agrede físicamente como se ve en las imágenes”, detalló.

En un video publicado en el portal Info Goya, la mujer admite que “cuando él me pone la cámara en la cara le pido que la retire, cuando no lo hace le saco la cámara” explicando que no le pegó, sino que “bajó” el dispositivo de grabado.

Si bien existen declaraciones cruzadas de los actores involucrados, lo concreto es que ahora hay una denuncia ante la Justicia por supuesta violencia de género que entre otras medidas le impide a Chamorro acercarse a Fernández, además de realizar cualquier tipo de publicación sobre ella. (AB)