Argentina regalada

Por Salvador Di Stefano

Asesor Financiero

Estamos con precios de activos regalados, pero no hacen cola para invertir en nuestro país. Los nuevos impuestos y un rumbo poco claro no ayudan. Lo barato muchas veces puede salir caro. Se viene un supermartes financiero. Argentina, el país más devaluado de la tierra. ¿Seguiremos devaluando el peso? Enterate en esta nota.

Una forma de medir la competitividad es a través del índice de tipo de cambio real multilateral. Este índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas. Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país. Se considera la evolución de los precios de las canastas de consumo representativas de los socios comerciales expresados en moneda local en relación con el valor de la canasta de consumo local, constituyéndose como una de las medidas amplias de competitividad (de tipo precio).

Comparamos el valor de las monedas hoy, por el promedio de dicha moneda en los últimos 24 años. Por ejemplo, nuestro tipo de cambio está altamente devaluado frente al sudeste asiático. Somos muy baratos para Japón, India y China, los productos de esos países llegarán a precios elevados a nuestro país, y los nuestros deberían ser muy económicos para exportar hacia esos destinos. Si lo miramos desde el punto de vista turístico, nos debería salir muy caro ir a dichos países y para los que visiten la Argentina sería un regalo.

Uruguay es un caso aparte, es el país de América Latina que tiene su moneda muy sobrevaluada, por lo cual a los argentinos veranear en dicho país nos sale muy caro, en cambio para los uruguayos es muy accesible venir a nuestro país. Chile tiene un tipo de cambio sin mayores variantes respecto a Argentina.

Estados Unidos es mucho más caro que Europa para un argentino, ambos están por encima del promedio del tipo de cambio multilateral, para los americanos sería mucho más barato invertir en Argentina que los europeos.

El Reino Unido es un caso particular, con la salida del Brexit la libra se ha devaluado, y hoy nuestro peso se sobrevaluó frente a dicho país. Londres en precio.

México y Brasil han mostrado que sus monedas se han devaluado a mayor ritmo que el peso argentino, en especial Brasil la brecha del 17,3% es muy elevada.

En todos los casos se compararon tipos de cambios oficiales. Si midiéramos el dólar bolsa o el blue los resultados serían más favorables a la inversión extranjera de muchos países y Argentina debería ser el país elegido para visitar porque estaría regalado. Si lo miramos en forma inversa, a los argentinos nos sería prohibitivo salir del país, y el mejor lugar para invertir debería ser Argentina, ya que nuestros costos son muy bajos a escala mundial.

El tipo de cambio argentino es alto. Es lo que dicen las estadísticas que miden los precios de los bienes, pero no la rentabilidad que se obtiene a la hora de exportar neto de los impuestos que se pagan. Argentina tiene una presión tributaria enorme, tan grande que, a pesar de estos tipos de cambios positivos, nuestras exportaciones lejos de crecer caen, y las importaciones no suben por las restricciones que le pone el Gobierno al ingreso de mercadería.

La Argentina sufre un grave problema, el rumbo económico que fija el Gobierno es horrible, por eso no logra seducir a los capitales. Los argentinos no desean mantener sus ahorros en el país, tampoco en el sistema institucional (todo dólar que camina va a la caja de seguridad), y por las dudas momentáneamente no invierten.

En el año 2018 se fueron del país USD 27.230 millones, en el año 2019 USD 26.870 millones y en 10 meses del año 2020 USD 3.032 millones. Esto es lo que se fue vía formal, por vía informal debería ser mucho más. Por otro lado, los depósitos en dólares cayeron en USD 13.000 millones en los últimos dos años. Los bonos argentinos bajaron de una paridad del 100% a paridades del 38%, el Merval pasó de un nivel de USD 1.800 a un nivel de USD 390. Claramente el problema de Argentina no es la economía, es el rumbo que puede tomar el país dadas las decisiones que se toman en los máximos niveles del Gobierno, desde lo institucional y político.

El impuesto a la riqueza es una clara muestra de que el Gobierno desea expropiar a las empresas, disfrazados de la moralina de la pobreza que ellos mismos crearon y potencian día a día. Cuanto más impuestos se crean, menos inversiones vendrán. A mayor presión tributaria, más economía informal. Cuanta más economía informal estaremos más cerca del desfinanciamiento del Estado, y consecuentemente una nueva crisis monetaria y cambiaria.

Los agregados monetarios M2, que son la suma de la circulación monetaria, cuenta corriente y caja de ahorro en el sector público y privado, crece a un ritmo del 106% anual, semejante cantidad de dinero buscará un lugar en el mundo cuando en enero caiga la demanda de dinero por razones estacionales. Parecería que en ese escenario el activo elegido serían los dólares alternativos.

El dólar, que se mide como la relación entre los pasivos monetarios del Banco Central y las reservas, está en $130, mientras que el dólar que se mide entre la circulación monetaria más los depósitos a la vista y caja de ahorro del sector privado más la mitad de los plazos fijos sobre las reservas nos indica un valor de $140. El piso para el valor del dólar está entre ambos valores.

Algunos hablan de que el gobierno dejaría de cobrar el adelanto del impuesto a las ganancias para bajar el dólar ahorro y si lo hace, no bajaría el precio de los dólares alternativos, por ende, es una medida que no tendría sentido. El dólar ahorro hoy está en $144,38, el dólar bolsa momentáneamente en $138,22. En ambos casos están en torno de los valores de conversión a los que llegamos con nuestros cálculos. Desde nuestro punto de vista estos son valores piso, en la medida que la demanda de dinero baje, estos precios saldrán eyectados a la suba.

En dicho acuerdo el gobierno pretende postergar pagos y recibir fondos frescos. Los fondos para prestar a Argentina están, el FMI ampliará las posibilidades de financiamiento a países con problemas en USD 500.000 millones, con un poco de lobby algo se podría conseguir. El problema pasa por las reformas estructurales que pide el FMI para desembolsar el dinero fresco.

Si no hay reformas, no habrá desembolso. Por ende, habrá que convivir en el verano con reservas escasas.

Se viene el supermartes. Se informa la inflación de noviembre, se espera entre el 3,5% y 4,0%, nosotros creemos que puede estar más arriba. El Banco Central podría modificar la tasa de política monetaria si la inflación es muy elevada. El Gobierno nacional llama a licitación para canjear 2 bonos en pesos a tasa de descuento a vencer entre enero y febrero 2021, un bono a tasa variable más 3% a vencer enero 2021, un bono a tasa variable más 3,2% a vencer en marzo 2021, un bono a tasa variable más 3,5% a vencer en mayo 2021 y 3 bonos en pesos ajustados por CER en febrero, abril y mayo 2021. En total 8 bonos en pesos, 5 a interés variable y 3 ajustados por CER. Todos estos bonos se pueden canjear por bonos en dólares con vencimiento 2030 y 2035. Esto es el supermartes financiero de diciembre, será vital conocer las tasas de colocación para saber las perspectivas futuras del mercado, para nosotros las tasas serían más altas que las actuales.

Argentina sigue con un problema a la hora de definir el rumbo del país, no es un problema económico. En la economía nos sucede lo mismo que al resto, sufrimos una pandemia, y no será fácil recuperarnos. Como no hay confianza en nosotros, no conseguimos financiamiento interno ni externo a tasas razonables. No hay inversiones producto de la gran presión tributaria y los nuevos impuestos que se aprueban. Sin financiamiento e inversiones todo será más cuesta arriba. Si sobran pesos no hay muchos caminos, sube la tasa o aumenta la brecha. Por las dudas, los dólares alternativos a los precios actuales son una ganga.