Beccacece habló del partido contra Boca, el arbitraje y el futuro de Diego Milito

Sebastián Beccacece habló en conferencia de prensa en la previa del duelo que deberá afrontar Racing ante Boca, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El DT aseguró que "no somos candidatos, pero el sueño no nos lo quita nadie”, dijo que el Xeneize tiene una “experiencia superior” y, además, manifestó que “ojalá después del partido solo tengamos que hablar del juego”.

“Siempre que uno va sumando experiencia y va creciendo con el tiempo, cada partido lo vivís de la misma manera. Pero por el contexto y por ser una fase importante de un torneo trascendental es algo muy atractivo. Lo tomamos como algo natural y un lindo desafío para trasladar lo que venimos haciendo en la fase de grupos y en el partido de ida de los octavos", comentó el técnico, en sus primeras palabras en la rueda de prensa virtual.

En relación a qué tipo de partido planteará Racing, el DT explicó que “intentaremos encontrarnos con nuestro juego, con nuestra esencia, haciéndonos cargo del balón y sabiendo que nos enfrentamos a un rival con una experiencia superior que viene gobernando estas competencias”. Y agregó: “tenemos la ilusión y los jugadores, asumiremos riesgos".

Al mismo tiempo, se refirió al equipo de Miguel Ángel Russo y expresó:“Boca está muy acostumbrado a este tipo de competencias y tiene una jerarquía tremenda, tiene una solidez pocas veces vista”. En ese sentido, amplió en sus conceptos aludiendo a los números favorables del conjunto de la ribera. “Es un rival extremadamente sólido y tiene una estadística favorable contra Racing, pero las estadísticas están para romperse”, comentó.

No obstante, aseveró que si bien “sabemos que no somos candidatos, el sueño no nos lo quita nadie” y que “venimos de sacar a un candidato y ahora queremos sacar a otro. Vamos jugar con el corazón y habiendo que es una llave de 180 minutos”.

El Arbitraje

Luego de expresarse efusivamente, aludiendo que Racing es perjudicado por los arbitrajes tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Diego Maradona, Beccacece manifestó: “ya expresé lo que tenía que expresar. Ojalá que después del partido solo tengamos que hablar del juego, de la estrategia y de lo que hizo cada uno".

Además, amplió: “tenemos que trabajar en relación a lo que podemos tener incidencia y eso tiene que ver con un plan y una actitud notable que vienen mostrando los jugadores. El resto es parte del juego, hay que adaptarse y acostumbrarse. La conducta de nuestros futbolistas ha sido notable”, sostuvo.

El futuro de Diego Milito

Consultado sobre si le pidió al ídolo de Racing que siga en su cargo si la Academia sigue avanzando en el certamen internacional, el DT contó: “me junto todos los días con Milito, me junte con él y con Víctor, después conversaron ellos y llegaron a esa conclusión. Creemos que lo más conveniente es que continúe hasta nuestra estadía en la Copa. Tengo un respeto y una admiración muy grande por los dos".

