Obras en Capital: Ruta 5, Ruta 43 y Ruta 99

Dados los trabajos que se ven en la ciudad, el ministro Claudio Polich fue consultado por tres obras centrales para la ciudad de Corrientes, una en ejecución y otras dos en proyecto: son las obras de infraestructura vial que conectarán mejor la ciudad con Laguna Brava y San Luis del Palmar y con Santa Ana.

Primero fue consultado sobre si se llega con el plazo de ejecución de la obra de la Ruta 5, que debería terminar en octubre de 2021. Sobre el particular, el ministro recordó que “hoy esa obra está entre un 8% o 9% de ejecución. Prácticamente se está trabajando sobre las cuestiones más complejas que tiene la obra. Yo creo que en febrero vamos a empezar en la otra etapa, de soterramiento del tendido eléctrico de alta tensión que cruza en la zona. Lo otro, se avanza a un buen ritmo y para nosotros no solo es una obra central, no solo por lo que significa como un emblema en la obra pública, sino que buscamos un acompañamiento del desarrollo demográfico y crecimiento de esa zona”.

—¿Y qué proyecto hay para la Ruta 43?

—Tenemos en mente ensanchar la Ruta 43 alrededor de un metro de cada lado para poder dotarla de una bicisenda o motosenda para mayor seguridad; teniendo en cuenta que es una ruta muy finita con muchas curvas, donde la circulación debería ser con precaución por ser una zona urbana.

Lo mismo sucede con la Ruta 5, que es el lugar donde ocurre la mayor cantidad de accidentes. Por otro lado, en la Ruta 99 estamos trabajando en un programa de pavimentación para unir las tres rutas, la 5 con la 43 a través de la 99, y esta última con la avenida Centenario.

“Lo que buscamos es descomprimir la presión que tiene la demanda inmobiliaria sobre Santa Catalina. Porque yo soy de la idea que debería haber un proyecto integral en esta zona y no descargar toda la densidad sobre la misma, viendo que la discusión política en los últimos años, con respecto a la administración, ha sido llevar todo a dicho barrio”.

“Viendo el mapa de la ciudad Corrientes -agregó el ministro-, Santa Catalina es el 60% de la superficie capitalina”, por lo que “es central tener un masterplan de lo que queremos hacer con Santa Catalina, para que el Municipio y la Provincia concreten proyecciones para el futuro, por eso es importante que se integren ambas administraciones”.