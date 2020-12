Bullrich se sumó a las sospechas de coimas por la vacuna de Pfizer

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, reclamó hoy información oficial que permita saber “si existieron pedidos de coimas” que trabaron la negociación entre el Gobierno y la farmacéutica Pfizer para la compra de vacunas.

“Queremos información del Gobierno, transparente, para que nos digan exactamente qué fue lo que pasó, por qué se cayó la negociación. Para eso voy a presentar un pedido de información pública”, dijo Bullrich.

Se sumó así a una supuesta versión que había instalado ayer el diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, cuando dijo: “Hay muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas y cosas de ese tipo. Circula por todos lados, pero no me gusta hacerme eco de cosas que no me constan”.

Patricia Bullrich, en la misma línea, dijo haber recibido información extraoficial relacionada con sospechas internacionales de que podrían haber existido sobornos y afirmó: “Nosotros no estamos diciendo que efectivamente esto pasó, sino que nos aclaren la negociación”. “Voy a presentar el pedido formal ahora, posiblemente mañana”, agregó. Queremos que nos digan cómo ha sido la negociación, por qué se trabó, cuáles son las razones y si tienen información sobre las sospechas de coimas”.

Cornejo, el primero que habló de este tema, había dicho: “Insisto en que circulan extraoficialmente y nadie aporta nada, así que no voy a ser yo el que genere esa sospecha. Pero sí creo que lo que no está claro es por qué Pfizer no llega a un acuerdo con la Argentina y sí con Chile, Brasil, México, Estados Unidos, la mayoría de los países europeos”.

