Los actos escolares se harán entre el 11 y el 18 de diciembre

En el Ministerio de Educación determinaron que los actos académicos de las escuelas primarias y secundarias deberán realizarse entre el 11 y el 18 de diciembre próximos, recordando que son optativos y que deberán cumplir con las medidas de bioseguridad solicitadas. Además, indicaron que deberán hacer una ceremonia por cada división y que no deberán durar más de una hora cada una.

La directora de Nivel Secundario, Práxedes López, informó ayer que los actos de colación escolares deberán realizarse entre el 11 y el 18 de diciembre próximos, según se establece en la resolución ministerial. En ese sentido, recordó que los actos son optativos y tendrán que hacerse respetando los protocolos de distanciamiento, higiene y uso obligatorio de tapaboca. Asimismo, las invitaciones serán virtuales y se reducirá al mínimo necesario la presencia del plantel docente, directivo y administrativo.

Por otra parte, la funcionaria señaló a Radio Sudamericana que “todos los colegios cuentan con espacios abiertos, por lo cual la sugerencia es hacer en estos lugares”, mientras que precisó que se hará un acto por curso, con turnos establecidos por horarios y con dos familiares por estudiante.

Por su parte, el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, informó que las escuelas de mayor matrícula “tendrán que hacer tantos actos como cursos o divisiones tengan, porque no podrán superar el máximo de 100 personas por evento”. “Se permitirá un solo fotógrafo por acto, no es obligatoria la asistencia y la recomendación es que se suban a las distintas plataformas para los alumnos que no puedan asistir. Debe durar entre 40 y 60 minutos”, añadió el funcionario.