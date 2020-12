Vacunación en Corrientes: la primera etapa llegará a 172.000 adultos mayores

Se espera que en enero comience en Corrientes la primera etapa de vacunación para la población considerada de riesgo. En la provincia eso implica garantizar las dosis para 350.000 personas, de las cuales 172.618 son adultos mayores de 60 años.

Se viven momentos claves a la espera de que la primera tanda de vacunas contra el coronavirus llege al país y a la provincia.

El Gobierno nacional asegura que la Sputnik V llegará esta semana al país y que durante enero se contará con dosis suficientes para vacunar a 5 millones de personas y en febrero se completarán el resto de las dosis necesarias para poder alcanzar la inoculación de las 10 millones de personas

El Gobierno provincial informó que la vacuna llegará de forma gratuita a 350.000 correntinos en la primera etapa destinada a la población de riesgo ya segmentada: personal de salud y seguridad, docentes, mayores de 60 y menores de 59 años con patologías de base.

Los mayores de 60 años en la provincia son más de 172.000 y representan el 49% de los destinatarios locales.

Las autoridades precisaron que se vacunará a las personas que hayan tenido covid, pero no a embarazadas, ya que no hay suficientes ensayos en esta población en particular.

La dosis se aplicará intramuscularmente en el brazo y no tiene contraindicaciones. Quien la reciba podría presentar febrícula, decaimiento y dolores leves en la zona durante las primeras 24 horas, como sucede con la aplicación de cualquier otra vacuna.

Debido a las flexibilizaciones en la circulación que se espera en todo el país de cara al verano, el Gobierno provincial asegura que a Corrientes le tocará atravesar por una segunda ola de contagios de coronavirus. Esperan que la primera etapa de vacunación aminore los efectos colaterales sobre la población de riesgo.

Plan de vacunación

El plan de vacunación contra el coronavirus que prepara el Gobierno nacional, articulado entre siete ministerios, contará con la intervención del 78% del personal estratégico de las fuerzas de seguridad, aviones, helicópteros, postas sanitarias y escuelas rurales, en un esquema que tendrá un despliegue de 80 mil efectivos de la cartera de Defensa y el aporte de 10 mil estudiantes avanzados de las carreras de salud.

De acuerdo con el diseño del Gobierno, los operativos de vacunación estarán apoyados en un “mapa georeferenciado por localidad”, que identifica a los habitantes de más de 60 años en cada localidad del país y que fue aportado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Parte de las acciones en curso incluye el armado de centros de vacunación en escuelas del país, algo que está siendo gestionado e implementado por los equipos de salud de cada provincia, según las necesidades locales, en articulación con las carteras nacionales.

Casi el 50% de esa población en riesgo -solo en base a la edad- habita el Amba, la Caba y la provincia de Buenos Aires (48,4%). En Corrientes se vacunará a 172.618 adultos mayores de 60 años.

También como parte del plan, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, cerró un convenio con estudiantes avanzados de carreras de salud para aportar 10.000 voluntarios a la campaña.

La cartera que conduce Sabrina Frederic se ocupará de la “seguridad de la logística y distribución de los insumos para la campaña y para los centros. A la vez, coordinará el despliegue del operativo de vacunación propia, con alcance al personal estratégico de las fuerzas policiales y de seguridad federales en todo el territorio nacional”.

El Ministerio del Interior y la Cámara Nacional Electoral trabajan en forma conjunta para actualizar los padrones, filtrados por rango etario por mesa, escuela o circuito electoral.

En un principio, el Ministerio de Economía “destinará un monto total de $13.698 millones para la compra de 22,4 millones de dosis de vacunas” contra el covid-19.

