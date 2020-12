Un corto filmado en la playa Arazaty se exhibe en Estados Unidos

El cortometraje “La playita” fue profeta en su tierra este domingo y ganó la competencia oficial del 10° Guácaras Festival Internacional de Cine, 100% Regional, en la localidad de Santa Ana. La producción, dirigida por la chaqueña Sonia Bertotti, es protagonizada por una niña correntina, y continúa su recorrido en festivales de Estados Unidos, India y Australia.

El corto obtuvo el premio de $25.000 otorgados por el Instituto de Cultura de Corrientes. Fue rodado en febrero del año pasado en la popular playa Arazaty, con un equipo compuesto en su mayoría por mujeres.

El premio Guácaras lo recibió el domingo por la noche la protagonista de “La playita” (ver más página 12), la correntina Sofía Sánchez. Además, se llevaron otros dos reconocimientos más en la ocasión: mejor cortometraje y como mejor directora para Sonia Bertotti.

El proyecto del cortometraje ganó en 2017 el apoyo y financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), formando parte del compilado que lleva el título colectivo de Historias Breves.

“La playita” dura 13 minutos, y se puede ver gratis en la plataforma de producciones nacionales Cine.ar.

El estreno oficial del corto fue el año pasado a sala llena en la 34ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y en octubre de este año comenzó su recorrido por otros países.

Sinopsis

Es el verano en la ciudad de Corrientes. A orillas del río Paraná y bajo la sombra del puente General Manuel Belgrano, miles de familias compiten por un espacio para su sombrilla y sus reposeras. Priscila (Sofía Sánchez), una niña de siete años a la que nadie presta atención, sale tras los pasos de un vendedor ambulante de juguetes, alejándose cada vez más de su familia.

Festivales del mundo

l Segundo premio en la categoría cortometraje narrativo del New York City IO Film Festival, en Estados Unidos.

l The 6th Bangiff-BangkokThai International Film Festival.

l Shorts That Are Not Pants Film Festival, en Toronto, Canadá

l Dili International Film Festival, Indonesia.

l Selección oficial y en la sección Best Women Short del Indie Short Fest, en Los Angeles, California.

l The International Shorts Film Festival (Isff), Australia.

l Muestra Itinerante de Cine MX2, en la ciudad de México.

l Balkan Nordic Film Festival, Estocolmo, Suecia.

l Cinebur, en Larnaca, Chipre; nominada al premio The Méliès Moon al mejor cortometraje.

l Kathmandu World Film Festival (Kwff), Nepal, India.

l Kalakari Film Festival, India.

l Festival Get It Made, en Los Ángeles, Estados Unidos.

l Woodland Film Festival, Australia.

l Capri, Hollywood-The International Film Festival.

(IB)