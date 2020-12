Rindel: “Al luchar por la paridad tuve más apoyo del colectivo de mujeres que del PJ”

En el marco de la tercera sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, ocurrida el pasado martes, asumió como senadora la abogada justicialista Patricia Rindel. Lo hizo en reemplazo del médico saladeño Daniel Alterats, recientemente fallecido. De ese modo, se concreta una jura que venía en discusión hace más de un año, desde cuando se debatió con Rubén Bassi el espacio que dejó Nancy Sand al ser elegida como diputada nacional.

Bassi ganó aquella pulseada con el varonil apoyo del oficialismo de Encuentro por Corrientes, dejando al PJ en la vereda de su propia discusión interna y al Senado por debajo de lo establecido en la ley de cupo femenino. Por estas y otras razones, lo de Rindel ahora tiene el sabor de una revancha que aprovechará, según dijo, para sembrar el debate que se declama pero que no se concreta en Corrientes: el de la paridad de género en la política y en general, en la vida pública.

Eso fue lo que dijo anoche en el programa Final Abierto que conducen los periodistas Gabriela Bissaro, Eduardo Ledesma y Carlos Simón y que se emite todos los miércoles por las plataformas digitales del diario El Litoral. “Vengo a integrar el tan ansiado 30% del cupo en el Senado. Personalmente, lo tomo como una gran oportunidad, porque desde adentro se pueden hacer muchas cosas”, remarcó la senadora.

—¿Se pueden hacer cosas desde la minoría?

—Considero que cuando uno entra en política, y por sobre todo las mujeres, tiene que tomar una decisión de si se convierte en una piedra o en una semilla, es decir, de si pone obstáculos o si planta mejoras que puedan florecer. Por otro lado creo que hay una agenda de género pendiente, y yo vengo a representar a las mujeres que hace mucho tiempo me brindaron su apoyo, me refiero a las mujeres de Corrientes.

—¿No tuvo el apoyo del partido?

—Tuve más apoyo del colectivo de mujeres peronistas y organizadas. Creo que eso es lo importante. Más que de la dirigencia de mi partido. Por eso creo que se puede hacer mucho, porque hay una agenda de género pendiente.

—¿Por qué cree que sigue pendiente esa agenda?

—Es muy llamativo lo que pasa, porque si el gobernador manda los proyectos y en sus discursos habla de igualdad, entonces ¿por qué sus legisladores no acompañan? Por eso creo que en algunos casos los discursos lo hacen para las situaciones electorales y mantengo que la lucha es por la paridad e igualdad real.

—¿Cómo planteará la agenda de género y cómo se abrirá camino?

—Esperemos que el año que viene el oficialismo cumpla con su palabra y pueda aprobar la ley de paridad. Además, porque en el Nordeste la única provincia que no cuenta con esta regulación es Corrientes. Las otras provincias lo aprobaron por unanimidad.

Recuerdo además que hace unos días el gobernador dijo que “el año que viene vamos a instalar la paridad en el gabinete”, cuando él es el que puede tomar la decisión ya. Por eso la dirigencia política debe dar un paso cualitativo, porque no es un cliché lo que hablamos las mujeres, sino que debe haber una democracia paritaria, donde las mujeres deben tener su lugar en todas las instancias. Esto no es una moda que se instaló ni una corriente ideológica, sino que es una manda constitucional, donde los Estados nacional y provincial están obligados a cumplirla para cerrar las brechas de género. El que tenemos hoy es un sistema antiguo y retrógrado que hizo que las mujeres sean inferiores en todos los sentidos.

—¿Cómo espera que la reciban los demás senadores?

—Sinceramente, no espero nada. Llego tranquila y me dedicaré a mi trabajo, porque lo que hice, lo hice en las calles o en la militancia con el Partido Justicialista. Ahora lo haré en el Senado pero con otra bandera, la de las justicias sociales, la de la perspectiva de género, porque no podemos hablar de mi partido, de justicialismo, si no levantamos esta bandera de igualdad y paridad.

—¿Aún así, la paridad de género no es un tema cómodo para muchos en todos los partidos?

—No es cómodo, y por eso venimos hace mucho tiempo con estas disputas contra un sistema muy viejo instalado en todos los ámbitos sociales y políticos. Pero sí me extraña que las mujeres legisladoras se escaparan antes de dialogar sobre estos temas. Dicen que las mujeres debemos “ganarnos nuestro espacio”, pero este planteamiento no sucede con los hombres, entonces se ve la meritocracia, como si tuviéramos que rendir examen para asumir en la política.

—¿Sostiene que el cambio tiene que ser cultural?

—Justamente, porque se está peleando por poder: por poder económico y político y entonces, ¿por qué la mujer no puede tener igualdad de condiciones? Porque el sistema fue creado así. La mujer que está fuera del poder es la que pelea por el poder. La que está adentro se aferra al sistema y es absorbida en todos los niveles.

—¿Ves resistencia en los espacios de poder ante ciertos temas?

—Claramente sucede, pero deberían plantearse con responsabilidad las banderas de la representación. Yo espero ser la voz de ese 50% de mujeres que me acompañaron en esta lucha y reclamo. Pero a la hora de llegar al sistema hay que ser disruptivo para no ser absorbido. El proceso de la paridad en otras provincias fue transversal y se veía que las mujeres legisladoras levantaban la bandera de la paridad y acá no ocurre; parece que la sororidad está adormecida en Corrientes.

—¿Creés que vas a tener espacio para hacerlo o decirlo o vas a tener dificultades?

—No sé si tendré dificultades, pero mi primer proyecto va ser proponer una paridad muy parecida a la de Entre Ríos, porque es más completo. Pero no olvidemos que no sólo la paridad de género está durmiendo acá el sueño de los justos. También falta, por ejemplo, la Ley Brisa, para contener y erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas.

—¿Cómo va a ser tu diálogo con Rubén Bassi luego de la disputa por la banca?

—Cuando comencé los reclamos de derechos y para la representación de las mujeres, era para las mujeres y nunca lo hice personal o en contra de alguien. Yo me voy a ensamblar a mi bloque, y al que le moleste puede formar su propio bloque. Porque desde hace mucho entendí que en la política se debe hacer despersonalizada.

—¿Creés que el partido traiciona sus propios principios?

—Absolutamente. En estos y otros temas. Recuerden que partido está intervenido y es el único en el país con esta intervención.

Por eso la dirigencia del partido tiene que hacer una autocrítica y tender a la unidad. Tienen que ver qué fue lo que hizo nuestro partido en Corrientes para poder reformularse. Porque es muy fácil aludir a lo que dijo el general Perón o a los libros de conducción, pero a la hora de la acción siguen las roscas y personalismos y eso hay que empezar a cambiar.