Preocupación por una colmena de avispas en el barrio La Rosada

Una pareja de capitalinos expresó su preocupación ante la presencia de un nido de avispas en el frente de su vivienda, ya que aseguran ser alérgicos a las picaduras de estos insectos.

El doctor Antonio Franco, residente del barrio La Rosada, dialogó con El Litoral “para dejar en evidencia la falta de cumplimiento de la Municipalidad” ante su solicitud.

Detalló que realizó varios llamados de alerta a la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Corrientes, pero que hasta el momento no obtuvo respuestas. “El Municipio no tiene inconvenientes en aumentar las tarifas, pero no prestan los servicios”, comentó el vecino luego de explicar que su número de reclamo tiene al menos 25 días de espera.

Si bien la pareja vive en el quinto piso del edificio, la colmena está ubicada en la jirafa de iluminación, y temen la picadura de estos insectos, que en algunas personas hasta puede provocar un shock anafiláctico.

El vecino también informó que el personal de Zoonosis realizó la verificación del inconveniente en la avenida Juan Torres de Vera y Aragón al 1400, pero que nunca volvieron a solucionarlo.

(IB)