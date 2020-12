PJ: evalúan realizar las elecciones internas el 21 de marzo del 2021

A pesar de que el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, como consecuencia de la pandemia del coronavirus ratificaron por un año más a Julio Sotelo como interventor del PJ, en la sede Corrientes avanzan con las consultas para llevar adelante los comicios el 21 de marzo, misma fecha que también se renovarán las autoridades nacionales.

Julio Sotelo fue ratificado en el mes de agosto de este año como interventor del PJ Corrientes por los presidentes del Congreso Nacional y del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, José Luis Gioja y Gildo Insfrán, respectivamente y consultado sobre la regularización de la fuerza política comentó a El Litoral que “estamos conversando. Es muy probable que hagamos una convocatoria para los primeros meses del mes que viene. Lo hemos consultado con las autoridades nacionales del partido y dado que las elecciones del Concejo Nacional del Partido Justicialista se realizará el 21 de marzo es muy probable que esa sea la fecha para llevar adelante las internas en Corrientes”.

“El 21 de marzo podría ser una buena fecha también para las elecciones en Corrientes, pero estamos conversando, no hay nada definido pero es muy probable que hagamos en esa fecha. Pero también todo va a depender de cómo sigue la situación epidemiológica para esa fecha. Es tentativa pero está sujeta, y siendo optimistas, a la posibilidad de que los argentinos podamos realizar este tipo de actividades, como consecuencia de la vacunación y sin ningún inconveniente”, prosiguió.

En cuanto a la posibilidad de que en Corrientes se avance con una lista única sostuvo que “hay que tener en cuenta que son elecciones partidarias. Están conversando todos los sectores y una vez que se fije la fecha, aspiro a que haya listas de unidades en todos los lugares y si no hay que las elecciones lo más democrática posible”.

Mientras que en cuanto a los procesos electorales que se avecinan en la provincia el año próximo dijo que “todavía no se está avanzando con la determinación de candidatos o la conformación de listas. Mi intención es poder regularizar la situación en Corrientes, para que sean las autoridades electas las que determinen la estrategia electoral del año que viene”.

Y tras las versiones de quiebre en el PJ y las pujas que algunos referentes plantean en los medios de comunicación sobre el estado en el que se encuentra el Partido Justicialista en este momento, manifestó que “el peronismo está más mítico que en mucho tiempo, está con ganas de ganar las elecciones y saben que la única manera de hacerlo es manifestarse como oposición fuerte al gobierno para presentar una alternativa distinta. Nadie vota copias, entonces nosotros tenemos que ofrecer una cosa distinta y tenemos que ser una oposición más fuerte, hacer notar nuestra opinión en cada uno de los temas”.

Por último, el interventor del PJ, en referencia a la ausencia de los legisladores en la Asamblea Legislativa de inauguración del periodo extraordinario dijo que “esto fue una forma de marcar presencia ante la falta de respuesta del Gobierno provincial a los distintos pedidos de nuestro bloque. Fue una buena manera de hacer notar la disconformidad. Fue una actitud que muestra que nosotros tenemos planteos para hacer y no se nos escucha, que se avanza en base a la mayoría que se tiene, sin ningún tipo de discusión, lo que no es bueno. Me parece que tendrían que haber dado mayor participación al justicialismo y conversado. Me parece que la posición adoptada fue correcta considerando el marco político que se está transitando”.

(MNR)