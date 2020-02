Ataliva Laprovitta asume en Migraciones y esperan la oficialización para otros cargos

El ex concejal capitalino Ataliva Laprovitta es el nuevo delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Corrientes. “Fui designado en Migraciones. Mañana (por hoy) iré a la oficina para interiorizarme de algunas cuestiones. Esta semana comenzaré a trabajar en la dirección”, confirmó el ex edil a El Litoral.

En cuanto a las demás designaciones aún no hay definiciones oficiales, aunque es un hecho los anticipos de este medio.

Christian Zuli, integrante de La Cámpora, asumiría en breve como directivo de la Unidad de Atención Integral de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Hay quienes aseguran que la oficialización se retrasa por desacuerdos con el titular nacional de la Anses, Alejandro Vanoli.

Otro de los cargos que ya tiene designación es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). La elegida es Sabina Bacalini, quien reemplazará a Leticia Gauna como máxima referente del organismo en la provincia.

Bacalini fue varias veces candidata a diputada provincial y a otros cargos. Es técnica superior en Administración Pública y preside el partido de Kolina, de Capital.

El nombramiento no se hará público hasta que se formalice la asunción de Victoria Donda, ex diputada nacional, al frente del organismo a nivel nacional. Donda fue ratificada al frente del Inadi a principios de diciembre, y rápidamente mantuvo una primera reunión con el entonces titular de la entidad, Claudio Presman, con el fin de agilizar el traspaso y conocer en qué situación se encuentra el instituto.

Leticia Gauna, trabajadora social y ex convencional constituyente, culmina su gestión como titular de la delegación correntina del Inadi tras haber asumido en dicha función durante marzo del 2016, sucediendo al entonces interventor Javier Alejandro Buján.

Previo a esto, había sido coordinadora de la rama provincial de la organización feminista Mujeres por la Matria Latinoamericana (Mumalá), y se destaca por ser una de las referentes en la lucha a favor de los derechos de las mujeres.

Para la delegación local de Desarrollo Social de la Nación el apuntado sería el ex intendente de Goya, Gerardo “El profe” Bassi.

En tanto, la delegación local de Vialidad Nacional quedaría en manos del arquitecto Daniel Flores.

Mientras continúan las negociaciones para avanzar en los nombramientos, desde el Gobierno nacional fijaron plazos y la idea sería que los 47 lugares estén todos ocupados a más tardar en marzo.

Mientras tanto se apuran negociaciones para la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que actualmente conduce Lisandro Almirón. El candidato más firme a ocupar ese cargo sería Edgar Alcaraz, otro militante de La Cámpora, aunque no se descarta que pueda acompañar al ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

Entre los cargos a cubrir además se mencionan la Entidad Binacional Yacyretá, donde Corrientes tiene actualmente como consejo a Marcelo Gatti. Serían varios los adalides que pugnan por ese cargo.

Además el elegido para presidir la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sería el contador misionero Walter Tamis, quien reemplazará a Martín Goerling.

Tamis ya trabajó con Lanziani en la Secretaría de Energía de Misiones, durante su gestión en el gobierno de Hugo Passalacqua. Aunque oficialmente evitaron confirmarlo, para su designación al frente de Yacyretá sólo faltaría la aprobación final de Fernández y la publicación en el Boletín Oficial.

En tanto, se desconoce quién ocupará la delegación local del Ministerio de Trabajo, en manos de Augusto Costaguta durante la gestión macrista.

Otros cargos vacantes son el Ente Nacional de Comunicaciones, la Oficina de Empleo, las delegaciones de la Anses, Radio Nacional; la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; la Dirección de Empleo, entre otros.