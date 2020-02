Con desajustes y sorpresa, comenzaron a regir las nuevas tarifas de estacionamiento

Entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para el sistema de estacionamiento medido en la ciudad, con precios diferenciados. La primera jornada se desarrolló con algunas complicaciones, tanto para los usuarios como para los trabajadores que cobran.

De esta manera, desde ayer a la mañana los automovilistas deben abonar $20 la hora en caso de tener radicado el vehículo en Corrientes y tener la patente al día, $30 si deben cuotas y $40 si los rodados se encuentran anotados en otro distrito.

Las cuestiones técnicas fueron las que generaron algunos inconvenientes, ya que al parecer el sistema no fue debidamente actualizado para facturar los nuevos precios.

El Litoral dialogó con varios tarjeteros, quienes coincidieron en que hubo complicaciones, sobre todo por la mañana ya que algunas fueron solucionadas a la tarde.

“Salió un ticket que decía ‘no radicado en Corrientes’, pero el sistema cobró $20, cuando debía haber sido $40”, comentó una de las trabajadoras del rubro. En algunos casos, los tarjeteros debieron ir hasta la oficina de Estacionamiento medido para que puedan realizar la actualización correspondiente a los equipos”.

En otra cuadra de la ciudad, un tarjetero comentó que en el inicio de la jornada el sistema imprimía sólo tickets de $20, sin discriminar el lugar de radicación de los vehículos.

Hubo también entredichos entre algunos conductores y los trabajadores que cobran el sistema. Por un lado, los tarjeteros coincidieron en que “mucha gente no sabía que aumentaba hoy y se sorprendieron”. Además, varios señalaron que “algunos se enojaron, pero igualmente pagaron”.

Asimismo, se presentaron algunos casos en que el sistema cobró $30 y los automovilistas aseguraban estar al día en el pago de patente, por lo que debían abonar sólo $20 la hora de estacionamiento. “Le explicamos que es el sistema el que registra y no depende de nosotros, que tienen que reclamar al Municipio”, dijo uno de los trabajadores que dialogó con este matutino.

En algunos casos, los inconvenientes se dieron a la mañana, sobre todo en el inicio de la jornada a partir de las 8, pero se resolvieron en el turno vespertino. En otros, los contratiempos prosiguieron y esperaban que hoy la situación se normalice.

La última vez que había cambiado el sistema de facturación también ocurrieron ciertos problemas, pero fueron sorteados en poco tiempo. Los tarjeteros expresaron que la jornada de hoy será más tranquila, ya con los equipos configurados y con muchos conductores informados sobre las nuevas tarifas tras el aumento.

Del mismo modo, emergieron nuevamente ayer ciertos pedidos de los trabajadores, sobre todo respecto de los dispositivos que utilizan para cobrar y de otras mejoras que reclaman para el sector hace algún tiempo.