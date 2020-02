Vecinos del Ongay, Paloma de la Paz y Pirayuí reclaman obras

En la jornada de ayer, un grupo de vecinos del barrio Pirayuí llegó hasta el Palacio Municipal en reclamo de obras de infraestructura para la barriada, mientras que vecinos de los barrios Ongay y Paloma de la Paz volvieron a interrumpir el tránsito sobre la avenida Maipú en reclamo de obras de desagües y otras obras también de infraestructura del Promeba. Ayer fueron recibidos por funcionarios provinciales que se encargan del Programa de Mejoramiento Barrial, pero las respuestas a los vecinos les resultaron insuficientes.

Promeba

En horas de la mañana de ayer, un grupo de vecinos de los barrios Ongay y Paloma de la Paz realizaron un corte de tránsito en la intersección de avenida Maipú y calle Aconcagua, frente a la terminal de Corrientes, generando serios inconvenientes en la zona de entrada y salida de colectivos, además de la circulación de vehículos por la avenida.

Los habitantes de esa zona de la ciudad, al ser consultados por los medios de prensa, indicaron que la medida de fuerza se estaba realizando para reclamar la instalación de cloacas en la zona comprendida en calles Nicaragua y Castelli, donde se encuentran sus viviendas. Y en este sentido, vale mencionar que en la jornada del martes los mismos vecinos fueron recibidos por autoridades provinciales y municipales, pero no quedaron conformes con la propuesta de los técnicos.

Y en este contexto, el ingeniero Daniel Suárez, titular del Promeba a nivel local tras el corte de tránsito informó a los medios de prensa que ayer mantuvieron una reunión con lo vecinos y acordaron acciones, por lo que se plantearon alternativas y acordaron una solución al problema.

Además indicó que “también les aclaramos que el problema se iba a terminar con la apertura de calle, pero para eso pedimos que logren acordar porque deben estar de acuerdo todos. Mientras tanto se daba la respuesta parcial. Quedamos absolutamente de acuerdo, y no entiendo por qué volvieron hoy a cortar la calle. No tienen razón para cortar”, sostuvo Suárez.

Pirayuí

Mientras que vecinos del barrio Pirayuí también en la jornada de ayer, cortaron la calle 25 de Mayo entre San Juan y Mendoza, frente al Concejo Deliberante y la Municipalidad, en reclamo de agua, luz y ripio. Los vecinos de la zona solicitaban la reparación de las calles que den salida a la avenida principal; reparación del tendido eléctrico, renovación de tendido y postes, advierten riesgo de electrocución por las conexiones precarias. Aseguran que ya hubo casos fatales.

Y en este contexto de reclamo, los vecinos también solicita la inmediata solución al problema de la red de agua potable.

Y ante el inicio del ciclo lectivo también desde la barriada solicitaron además 700 kits escolares de nivel inicial, primaria y secundaria. Requieren además guardapolvos, zapatos y zapatillas.

Vale recordar que en la misma situación de vulnerabilidad se encuentran los vecinos del asentamiento del barrio Bejarano que hace siete años vienen reclamando la instalación de agua potable, como así también de energía eléctrica, dado que hasta el momento siguen comprando agua mineral para consumir y acuden a los domicilios de sus familiares para higienizarse. En la zona habitan unas 50 familias, las cuales ya han agotado todas las instancias administrativas y siguen sin respuesta.