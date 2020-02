Sergio Soria se suma al plantel de Regatas

Sergio Soria (ex Club Atlético y Social Bella Vista) ya venía entrenando en el Club de Regatas Corrientes sin pertenecer al plantel, y cuando se dio la posibilidad de incorporar a otro central ingresó en carrera.

El primero en carpeta fue el central chaqueño Omar Saltos, proveniente de Colegio Nacional “José María Paz” de la ciudad de Resistencia, que entrenó con el equipo pero finalmente no conformó y no quedó.

El entrenador regatense Maximiliano Ledesma se inclinó por Sergio Soria, por lo que estará disponible para la exigente gira por Salta y Tucumán, en donde se definirá las posiciones del grupo “A”.

Se debe recordar que el equipo “remero” viene de perder ante Policial en Formosa por 3 sets a 0, con parciales de 25-14, 25-20 y 25-12, aunque se mantuvo en la tercera ubicación en la zona “A” del Argentino de Clubes.