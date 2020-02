Allocco sufrió un desgarro y Migone sólo tuvo un golpe

Una buena y una mala noticia arrojaron los estudios complementarios realizados a los jugadores de Boca Unidos que se lesionaron el domingo en el partido jugado en Misiones ante Crucero del Norte. Mientras que Rodrigo Migone sólo sufrió un fuerte traumatismo en la zona de la cadera, Fernando Allocco volvió a desgarrarse.

Migone, quien venía teniendo buenas actuaciones este año en el equipo, se lastimó la zona de la cresta ilíaca, cuando se desbalanceó tras sacar un centro a la carrera luego de un desborde por la izquierda, y golpeó pesadamente su cadera contra el campo de juego.

En tanto que Allocco, de rendimiento también destacado como líbero, sufrió un pequeño desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. En este tipo de lesiones musculares, el tiempo de recuperación estimado es de tres semanas, dependiendo esto del cuerpo de cada futbolista.

En la víspera, tanto Migone como Allocco trabajaron por segundo día consecutivo de manera diferenciada. El que tiene más posibilidades de volver a jugar cuanto antes es el ex Rosario Central, aunque habrá que aguardar que cese el dolor, por lo que su participación se encuentra en duda para el partido del domingo.

La práctica se desarrolló ayer en doble turno, oportunidad en que los integrantes del plantel realizaron trabajo de tipo táctico, aunque sin definición por ahora acerca del posible equipo que recibirá el domingo a Unión de Sunchales.

Para dicho encuentro ya se encuentran en condiciones de reaparecer Rolando Ricardone, Gabriel Morales y Diego Sánchez Paredes. Los dos primeros cumplieron la fecha de suspensión frente al Colectivero al llegar al límite de amonestaciones, mientras que el mediocampista de contención se recuperó de un traumatismo sufrido en la rodilla derecha en el partido frente a For Ever.

Entre hoy y mañana el técnico Claudio Marini seguramente ordenará una práctica formal de fútbol donde parará en cancha al posible equipo que jugará ante los sunchalenses.

Cabe recordar que el partido correspondiente a la decimonovena fecha, cuarta de las revanchas, del torneo Federal A, se jugará el domingo a partir de las 20 en el estadio ubicado en el complejo Leoncio Benítez. Ayer, se dio a conocer que el juego será arbitrado por el rosarino Maximiliano Macheroni.