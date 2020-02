El Icaa acudió a la Justicia para recuperar la posesión de varias hectáreas en Apipé

Hace varios años, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) está ejecutando un plan de regularización dominial en la isla Apipé Grande. Y durante ese proceso detectó presuntas usurpaciones que denunció ante los estrados judiciales. En el 2019 logró que quede firme un fallo a través del cual recuperó unas cinco hectáreas y ahora inició una demanda de reivindicación por otros lotes, que representarían más de 10 hectáreas.

Aquellos que viven en la isla y necesitan dónde vivir o producir, pueden requerir al Icaa acceder a un lote o un solar. En este punto, desde el mencionado organismo aclararon aEl Litoralque “el primero, por lo general, es de una hectárea y su destino es cultivar o criar animales para el sostén familiar. El segundo caso es un terreno de 10 por 30 o 40 metros y su único destino es la construcción de una vivienda”.

Seguidamente, indicaron que hay pobladores que hicieron ese trámite o que están realizándolo.

Pero advirtieron que “hay personas que inclusive no son de la isla y que usurparon lotes, es decir, intentan apropiarse ilegalmente de varias hectáreas que en realidad son propiedad del Icaa”.

Este tipo de situaciones no son nuevas. Recordaron en este contexto que, en el 2013, tuvieron que iniciar acciones para tratar de recuperar unas cinco hectáreas. El litigio fue extenso pero, finalmente, el año pasado quedó firme el fallo judicial que ordenó la restitución de las tierras al Icaa.

“La Cámara de Apelaciones de Santo Tomé ratificó la postura de la primera instancia y como los que habían usurpado el lote no volvieron a objetar esa postura, quedó firme el dictamen”, explicaron. Indicaron que a partir de eso “los que estaban tratando de adueñarse del lugar tuvieron que demoler la casa y otros trabajos que realizaron ahí, donde inclusive tenían una bajada de lancha”.

Desde el Icaa consideran que ese fallo sentó un precedente favorable. Y por ello, si bien hace dos años ya presentaron una denuncia contra los presuntos usurpadores de tres lotes, días atrás iniciaron demandas de reivindicación ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia y Menores de la ciudad de Ituzaingó.

Acciones que se fundamentaron en que los lotes fiscales deben ser restituidos a su legítimo propietario, es decir al Estado provincial.

Pero el requerimiento lo realiza el Icaa a través de su área de Asuntos Legales, porque según la normativa vigente, es el organismo que está a cargo de la administración y adjudicación de los inmuebles usurpados.

Después de presentar las demandas de reivindicación, los abogados del organismo provincial se reunieron con el fiscal de Instrucción de Ituzaingó, Eugenio Balbastro, para consultarle por las denuncias que fueron presentadas tiempo atrás contra los supuestos usurpadores.