Unicef visitará más de mil hogares para radiografiar la niñez y adolescencia local

Un total de 1.080 hogares de Corrientes integrarán la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, que realiza Unicef junto al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en todo el país con el propósito de tener evidencias de la situación social de la niñez y la adolescencia.

Las entrevistas ya comenzaron en la provincia, y se extenderán hasta abril.

“El objetivo de las encuestas es conocer el estado de la niñez y adolescencia en el país, en temas como salud, educación, nutrición, ingreso de los hogares, prácticas de crianza, involucramiento de los padres en la crianza de los niños y también buscamos generar indicadores de violencia contra los niños por ejemplo”, explicó a El Litoral la oficial de Políticas Sociales de Unicef, María Fernanda Paredes.

Esos serán los principales ejes del relevamiento, realizado por un grupo de no más de tres encuestadores, debidamente identificados con pecheras celestes, una gorra y credencial con código QR, que entrevistarán a todas aquellas personas que estén a cargo del hogar, de entre 15 y 49 años.

La encuesta releva datos de niños y niñas de 0 a 17 años; y para contar con una información más precisa la entrevista incluye una medición de peso y talla. “Con esto podremos estimar algunas condiciones de peso, desnutrición o sobrepeso”, señaló Paredes. La información recabada permitirá tener una radiografía general del estado de situación y por eso es importante la participación de la ciudadanía.

En este sentido, la oficial de Políticas Sociales de Unicef, precisó a El Litoral: “La encuesta nos permite estudiar los indicadores de Argentina en relación con otros países. Y es un insumo muy útil para el diseño de políticas públicas, a fin de que estos datos sustenten la toma de decisiones. Además, permite identificar alguna problemática o situaciones emergentes que están atravesando los niños y las niñas para poder hacer propuestas en esa línea”.

Uno de los propósitos es que la estadística brinde datos que permitan monitorear los avances del país en el cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, un compromiso asumido por el país. En otro orden, María Fernanda Paredes, destacó que las entrevistas ayudarán a detectar las brechas presentes en los grupos de infancia, a fin de elaborar un programa que trabaje en pos de la equidad.

Al respecto, la representante de Unicef ejemplificó: “Nos permitirá saber si los niños que presentan alguna discapacidad tienen, o no, alguna diferencia por ejemplo en el acceso al servicio de salud o educación respecto a otros niños que no presentan discapacidad. También nos va a permitir saber si hay, o no, desigualdades por género o por nivel de ingreso. Es decir, si los hogares con bajo nivel de ingreso, tienen condiciones que los ponen en desventaja respecto a los hogares que tienen un mayor nivel de ingreso. Además podremos ver si hay diferencias entre provincias, en el estado de salud de los chicos y las chicas. Entonces, todo esto permite que los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, puedan tener datos para focalizar y hacer políticas públicas más reflexivas para la atención”.

Sondeos

La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes fue diseñada con una técnica de muestreo probabilístico, donde se seleccionan al azar a 31.240 hogares a nivel nacional. De ese total, en Corrientes se entrevistarán 1.080 hogares según informaron desde Unicef y desde Invicus (encargados del operativo en la provincia).

“Estamos realizando este trabajo en la provincia, desde hace algunos meses, pero las visitas se van a extender hasta finales de abril. Algo muy importante es que la información recopilada de primera mano es tratada bajo los más estrictos estándares de confidencialidad y bajo las leyes vigentes sobre uso de datos personales y secreto estadístico”, indicó María Fernanda Paredes.

Además, en caso de dudas, a la hora de ser entrevistados se puede consultar en la página oficial de Unicef donde figuran los datos de los encuestadores: https://www.unicef.org/argentina/mics.

Asimismo, se puede llamar a la línea directa 0810 222 1042.

Memorándum

Cabe destacar que la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, comenzó a desplegarse en el marco de un memorándum firmado por Unicef, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Forma parte de un programa de encuestas, que Unicef realiza en todos los países donde tiene presencia. “A la fecha es la sexta ronda de relevamientos que se han realizado por más de 20 años. En Argentina se realizó un ejercicio en 2012, y este sería la segunda ocasión en la que trabajamos con el gobierno para realizar este ejercicio”, sintetizó Paredes.