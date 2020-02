Piden “reperfilar” las deudas de las pymes con los bancos

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) pidió un “reperfilamiento” de las deudas de las compañías. La entidad manifestó su preocupación por la supervivencia de las empresas en crisis, que “están teniendo que enfrentar intereses de deudas financieras impagables”, según sostuvo su presidente, Gerardo Díaz Beltrán.

De acuerdo con estimaciones de Came, las pymes destinan más de $16.000 millones mensuales a pagar los intereses de sus deudas con bancos, sin incluir multas por moras, otros cargos, ni los pagos de capital. El stock de deuda de las pequeñas y medianas empresas con los bancos es de $236.663 millones y de USD 2.581 millones, sumando un monto total equivalente a casi $400.000 millones, según la entidad. “No nos preocupa tanto el capital como las tasas altas”, aclara Díaz Beltrán.

“Las deudas generan atrasos que incrementan más los pasivos”, explica el directivo.

Según el Bcra, la tasa de morosidad de las empresas, que era de 1,1% hace 18 meses, se multiplicó por más de 5, llegando a 5,7% en noviembre pasado (último dato disponible). Los datos de morosidad comenzaron a difundirse en 2007, año en que la tasa fue del 4%, por lo que la actual es la más alta desde que se conoce este indicador. Con estos números en la mano, Came le pide al Bcra frenar la ejecución de los bancos contra las micro, pequeñas y medianas empresas.