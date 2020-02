Irigoyen instó a “legislar a favor del pueblo” y a unificar esfuerzos para superar la crisis

A partir de ayer quedó abierto el período ordinario de sesiones del Concejo de Curuzú Cuatiá. Esto se concretó mediante un acto en el que prestaron juramento las nuevas autoridades legislativas y el intendente José Irigoyen, realizó su discurso. Unificar esfuerzos para superar la crisis, legislar a favor del pueblo, las acciones ejecutadas hasta ahora y las proyectadas, fueron algunos de los ejes destacados del mensaje que brindó este año.

Tal como informó El Litoral, es la segunda comuna del interior en la que ya se inicia la actividad legislativa ordinaria. Y por ello, se concretó una ceremonia en la que, además de los ediles, participaron familiares, funcionarios comunales, invitados especiales y trabajadores de prensa.

En primer término, la presidenta saliente del legislativo comunal, María Emma Quiróz solicitó a los concejales que mocionen a los ediles que integrarían la comisión encargada de ir a invitar al intendente para la sesión inaugural.

Este acto protocolar lo realizaron los concejales Rosa Müller, Fabiana Ruiz y Rosa Marchi.

Y ya con el Jefe comunal en el recinto, fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino. Mientras que luego hizo uso de la palabra la presidente saliente, Quiróz, quien inmediatamente después le tomó juramento a su sucesor, Marcos Isusi.

Posteriormente, el nuevo titular de la mesa directiva, realizó similar acto para poner en funciones a Mariel Naya Yrigoyen como vicepresidenta primera y como segundo, a Hernán Ortiz.

Convocatoria

Después fue el turno del intendente José Irigoyen, quien aseveró: “Quiero convocar a todos los que habitan este bendito suelo fundado por el general Manuel Belgrano, a quien parafraseo cuando dice: ‘A quien procede con honradez, nada debe alterarle’”. A lo que inmediatamente, agregó que “reitero: los convoco a que de algún modo se involucren, participen, peticionen, sugieran e incluso critiquen lo que no encuentren bien de nuestra gestión”.

En este contexto, consideró que pensar distinto es correcto y necesario, siempre que sea con espíritu constructivo y de buena fe.

En otro tramo de su discurso se refirió a que “las dificultades del país son tan grandes que impactan de lleno en nuestra realidad, lo que exige de nosotros que actuemos con prudencia, unidos y favoreciendo el diálogo, impulsando la construcción que favorezca a todos”.

Sobre esto, acentuó después que “hablar de crisis es promoverla y callar, es exaltar el conformismo. En lugar de todo esto, mejor trabajemos duramente, y acabemos de una buena vez con la única amenaza, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. No es tiempo ya de destacar lo que faltaba o estaba mal, ahora es cuando tenemos que solucionar las cosas, por eso debemos trabajar en conjunto”.

Y tras solicitar que el Concejo legisle a favor del pueblo, realizó un pormenorizado informe de las obras ejecutadas en lo que va de su gestión, como así también las medidas adoptadas. Entre otras cuestiones, destacó las mejoras en las condiciones laborales de los empleados municipales.

Asimismo, enumeró varios proyectos que la Comuna con aportes de los diferentes estamentos del Estado, esperan poder ejecutar en un corto y mediano plazo.