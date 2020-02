Según el informe de puntualidad entregado por la OAG (Official Aviation Guide of the Airways), SKY fue reconocida como la aerolínea low cost que alcanzó la mejor puntualidad de Latinoamérica con un 83,2% de puntuación. A nivel global, se ubica en el cuarto lugar dentro de la misma categoría. La OAG, cuenta con la red y base de datos más grande del mundo en cuanto a horarios y datos de estado de viajes, y por lo mismo, este ranking cuenta con un alto prestigio y reconocimiento dentro de la industria aeronáutica mundial.