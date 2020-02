“No” a Luis Lacalle Pou y Jair Bolsonaro

El presidente Alberto Fernández confirmó, finalmente, que no se reunirá con su par de Brasil el 1 de marzo en Montevideo, en el marco de la asunción del mandatario electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

De esta forma, ratifica algo que había deslizado esta semana en una entrevista radiofónica, en la que el Presidente había puesto en duda el viaje a Uruguay y, por consiguiente, su encuentro con Bolsonaro. El domingo 1 de marzo, el jefe de Estado deberá encabezar en la Argentina la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Fernández sostuvo que “lamentablemente el 1 de marzo no voy a poder viajar a la asunción de Lacalle, pero espero poder viajar en los próximos días a saludarlo y a visitarlo”.

“Es el presidente electo de un querido país como Uruguay y quiero verlo, por supuesto, pero no voy a poder estar el primero, lamentablemente”, expresó el Presidente.

En cuanto a la reunión propuesta por Bolsonaro para ese mismo 1 de marzo, señaló: “Con el presidente de Brasil vamos a ver cuándo podemos encontrarnos. Yo siempre estoy dispuesto”.