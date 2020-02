Perugorría: el TOP se expedirá sobre planteos de nulidad en la causa contra ex funcionario

El Tribunal Oral Penal de Mercedes tendrá que expedirse hoy sobre los planteos de nulidad que fueron realizados por la defensa de uno de los cinco ex funcionarios municipales de Perugorría que están procesados y detenidos por presuntas anomalías en la administración de los fondos que Nación envió a la Comuna para la ejecución de varias obras.

El pasado 19 de diciembre se desarrolló la audiencia multipropósito para el control y la admisión de pruebas. Sin embargo, minutos antes del inicio, ingresó un escrito de la defensa de uno de los procesados, el ex auditor Ernesto Moray Mussio.

En esa presentación, tal como informó este diario, el abogado Marcelo Fernández planteó la nulidad del procesamiento porque considera que no cometió ningún delito y que también carece de validez institucional los 10 convenios firmados entre los ex intendentes y funcionarios de Nación.

“A Moray lo imputaron primero porque supuestamente aprobó los balances. Cuando se dieron cuenta que esa no es su facultad sino del Concejo, lo acusaron de certificar esas rendiciones. Pero como ese tampoco es su rol, por último, lo procesaron porque consideran que él omitió informar al Concejo sobre la existencia de esos fondos”, explicó Fernández a El Litoral. Tras lo cual continuó: “Y es imposible que él pueda informarle a los concejales sobre un dinero que no aparecía incorporado en el Presupuesto Municipal. Los fondos llegaban a una cuenta en la delegación de Mercedes del Banco Nación y eso era algo que mi defendido desconocía”.

Pero a esto, el letrado añadió “también pedí la nulidad de los 10 convenios por los cuales supuestamente llegaron los fondos. Según el Concejo -tal como establece la legislación- ellos no autorizaron que el Municipio rubricara esos acuerdos. O sea que no se trata de algo institucional, sino de acuerdos con particulares”.

Considerando la gran cantidad de folios que conforman la causa y la complejidad de ésta - en la audiencia de diciembre pasado- el fiscal pidió al TOP que se suspendiera para poder analizar los planteos de nulidad realizados por la defensa de Moray Mussio.

Y como los abogados de los demás procesados no expresaron oposición al requerimiento, el Tribunal Oral Penal suspendió la audiencia y fijó una nueva para hoy a las 8. Por lo que se espera que en esta jornada, el TOP primero se expida sobre los planteos de nulidad y sobre esa base, se avanzará o no en el proceso de control y admisión de pruebas.