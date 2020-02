Gremios docentes esperan convocatoria de la Provincia

Docentes aguardan encuentro con representantes de la Provincia para avanzar con la mejora salarial. Se prevé reuniones en las próximas semanas, luego de las paritarias nacionales, las cuales aún no avanzaron pero se prevé una propuesta para este jueves.

“Estamos insistiendo en mantener reuniones porque está próximo el inicio de clases”, dijo a El Litoral el secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), José Gea. El representante gremial indicó que aún no hubo una convocatoria formal del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes, pero aguardan algún tipo de encuentro para las próximas semanas.

“Vamos a mantener próximas reuniones con ellos”, dijo al respecto el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini al ser consultado por la prensa sobre el diálogo con los educadores. Gea, por su parte, sostuvo que varias provincias avanzaron con las conversaciones por lo cual sería fundamental iniciar el diálogo local.

Rivas Piasentini indicó que el aumento cubrirá a todos los sectores, pero que requiere de un análisis detallado. “Tenemos siete procesos de liquidación”, recordó pero reiteró que se tiene como norte la “recuperación del salario”. Aunque aclaró que “se viene monitoreando los ingresos por coparticipación” porque fueron menores a los proyectados en el presupuesto. “Este régimen ha tenido un comportamiento muy por debajo de lo establecido en el mes de enero, por lo tanto estamos mirando con muchísima atención”, sostuvo Rivas Piasentini.

Por otra parte, el secretario general de Acdp indicó que este jueves participará de la mesa paritaria nacional. Por el momento, no hubo avances en las comisiones, según indicó. No obstante, espera que pueda destrabarse esta semana y se brinde una oferta concreta.

A través de CEA, pedirán la reactivación del Fondo Compensador Docente, el cual fue desarticulado durante el Gobierno nacional anterior.