Ratifican condena a remisero en una causa de abigeato

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación y confirmó la condena de dos años de prisión en suspenso al conductor de un remis por el delito de receptación dolosa agravada por el ánimo de lucro.

El hombre fue interceptado por personal policial en Paso de los Libres. En el interior del vehículo había carne dispuesta en dos bolsas de color blanco -utilizadas para cargar sal- y adentro hallaron otras dos bolsas tipo consorcio con trozos de carne de animal vacuno de procedencia ilícita, con fines de comercialización. El producto habría sido sustraído del interior del Establecimiento La Concepción.

La defensa del conductor arguyó que se había dictado sentencia condenatoria sin contar con elementos de convicción suficientes, puesto que no estaban acreditados ni los hechos ni la autoría.

En particular, cuestionaba la configuración del “ánimo de lucro” en la receptación dolosa, al dudar su defendido de la procedencia de la mercadería que debía transportar. Por lo que concluyó que debía aplicarse el principio constitucional de la duda en favor de la persona acusada.

El votante en primer lugar, el ministro doctor Alejandro Alberto Chaín, indicó que la defensa de los argumentos sólo constituían una reedición de los fundamentos brindados al tribunal al momento de alegar en la etapa del plenario.

Y los cuestionamientos no alcanzaban a desvirtuar el razonamiento realizado por el sentenciante de la instancia anterior.

Sostuvo el ministro que de los mensajes de texto obtenidos se traslucía el conocimiento que tenía el condenado de lo que transportaba y las condiciones en las que aceptó realizar el viaje.

El voto por el rechazo del recurso de casación del doctor Chaín -que figura en la sentencia Nº 151/19- fue acompañado por los doctores Eduardo Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz.