Mascherano y Rojo ya piensan en el domingo

El plantel de Estudiantes no tuvo descanso tras la derrota frente a Defensa y Justicia, y ya le apunta al partido del domingo ante el líder de Superliga, River Plate, en el que Javier Mascherano jugará por primera vez ante el club que lo vio nacer.

El ex capitán de la selección argentina destacó que “siempre enfrentar a River para mí será especial, pero me debo a Estudiantes y no podemos enfocarnos en otra cosa. Posiblemente juguemos contra el mejor equipo de la Argentina, tendremos que dar un plus, achicar el margen de error”.

“Tenemos que mejorar y recuperarnos. Con Defensa nos quedó incómodo el partido, perdimos los duelos individuales y en especial en el primer tiempo nos vimos superados. El penal y el gol en la jugada siguiente nos desacomodó, nos afectó y no nos puede volver a pasar”, agregó el número 27 del Pincha.

Otro internacional argentino, Marcos Rojo, jugó su primer partido en el regreso al país en la derrota ante el Halcón. “Sentí un poco la falta de ritmo y por cómo se dio el partido tuvimos que correr de más y eso no ayudó. Ahora hay que pensar en el partido de River, que será muy complicado, y en estar mejor en la cancha. Esperemos hacer un buen partido”.

Los que jugaron ante Defensa realizaron ayer tareas regenerativas, mientras que hicieron fútbol los que no tuvieron participación o estuvieron pocos minutos.