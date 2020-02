La Justicia investiga los presuntos vejámenes que denunció ex intendenta

Por una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ), los integrantes del Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes se constituyeron en la alcaidía de Curuzú Cuatiá para registrar lo que días atrás denunció públicamente la ex intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux: que fue víctima de presuntos vejámenes. Y ayer, quien está detenida desde febrero del 2018, declaró ante la fiscalía.

A través de una carta, quien fue jefa comunal y está procesada por supuestos delitos vinculados a la administración de fondos públicos, manifestó que fue víctima de vejámenes y abusos de los derechos humanos.

Al tomar conocimiento de la existencia de un presunto delito de acción pública, el STJ tomó cartas en el asunto y comunicó de esa situación al Tribunal Oral Penal de Mercedes. Es que precisamente en ese organismo está ahora la causa por la cual Lesieux permanece detenida.

Por eso, los tres jueces se trasladaron el pasado miércoles 12 hasta la alcaidía de Curuzú Cuatiá.

Allí dialogaron con la ex jefa comunal, quien les habría ratificado la denuncia. Y en base a eso labraron el acta correspondiente.

Mientras que ayer, Lesieux declaró ante la fiscalía sobre la existencia de presuntos vejámenes de los que habría sido víctima en el lugar donde está detenida.

En ese contexto, “especificó que eso habría ocurrido en el primer año de su detención, es decir, cuando nosotros todavía no estábamos a cargo de su defensa. Es más, en su momento, cuando nos enteramos, le expresamos que se podía hacer la denuncia, pero ella prefirió que no porque tenía temor a represalias”, aseveró uno de los abogados de la ex intendenta en diálogo con El Litoral.