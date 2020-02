En el Pediátrico hubo récord de atenciones en enero y continúa la alta demanda

En el mes de enero hubo un récord de atenciones en el Hospital Juan Pablo II y en febrero también están recibiendo más consultas que lo habitual. En años anteriores había un promedio de 350 personas circulando, mientras que en el primer mes de 2020 hubo alrededor de 900.

En este sentido, la directora ejecutiva del Pediátrico, Silvana María Aguirre, comentó aEl Litoralque las atenciones se dieron por diferentes consultas, no hubo una patología particular que haya hecho aumentar la concurrencia. Indicó que creció a la vez la cantidad de pacientes con obra social que son atendidos en este centro de salud.

Por otra parte, respecto a las obras, adelantó a este diario que en marzo se inaugurará el servicio de oncología y que promete ser un área de alta complejidad dedicada a los niños de la provincia. En estos días continúan con otros arreglos, sobre todo en techos y baños.

En cuanto al ingreso a la emergencia, aclaró que se restringe la circulación sólo para los que no se dirigen a esta área, es decir que los que necesitan hacer consultas o pedir turnos deben entrar por la puerta principal, ubicada por avenida Artigas.

“Hubo un récord de atenciones en el mes de enero. El 28 de enero, por ejemplo, hubo más de mil personas circulando, más los pacientes en internación y sus familiares. Ese día en particular hubo muchas consultas por oftalmología. En general van por consultas, no hubo una patología en particular que haya hecho aumentar el número de atenciones”, indicó Aguirre a este diario.

Asimismo, comentó que “se ha mejorado el sistema de turnos, antes tenían que esperar mucho para ser atendidos, hoy no se van sin un turno”. “También tenemos a disposición un libro de quejas y la dirección está abierta para que cualquier padre se acerque a presentar alguna crítica”, agregó.

“Hay más gente en el hospital público, esto habla de dos cosas: por una parte, de la atención que se da en este centro de salud, y por otra, que la gente que tiene obra social busca reducir costos y se atiende en el público; el costo del plus con prepagas aumentó en consultorios privados y esto lleva a que crezca la demanda en el Pediátrico”, explicó aEl Litoral.

En febrero “también se está dando un número de atenciones mayor de lo normal”. “En enero, en otros años, se reducía la atención. De 350 bajaba a 180. Este crecimiento hace que el hospital busque mejorar de manera edilicia, pero también el recurso humano”, señaló.

Respecto a las obras en este centro de salud, comentó que son varias y que, entre estas, figura la reparación de pisos, techos y el arreglo de los baños.

En cuanto a la restricción de ingresar al Pediátrico por la Emergencia, explicó que tiene que ver con la seguridad y el orden del mismo hospital. “La gente entraba por Emergencia y buscamos que por este lugar sólo ingresen los que van a esta área, no existe ningún otro motivo. Pedimos que ingresen por la puerta principal, por Artigas, donde se encontrarán con el área de admisión”, señaló.

A la vez, se refirió al compromiso con el hospital que tiene el Gobierno, la cooperadora y otros grupos y organizaciones que colaboran con la mejora del mismo, y la entrega, en ocasiones, de equipamientos para una mejor atención.

En el Hospital Pediátrico son atendidos en consultorios más de 150 mil niños y se realizan 80 mil consultas en el servicio de emergencia anualmente, un promedio de 2.600 cirugías de distintas especialidades como cirugía general, traumatología, oftalmología, otorrinolaringología, por fisuras y de quemados, y en terapia intensiva son hospitalizados 173 pacientes anualmente. Además, se practican 200 mil estudios de laboratorio, 28 mil estudios de rayos X, 4.500 ecografías, 2.400 tomografías y próximamente se instalará un equipo de resonancia magnética, para lo cual se avanza con la obra civil, según datos oficiales.

El Pediátrico contará con un servicio oncológico complejo

La directora ejecutiva del Hospital Juan Pablo II, Silvana María Aguirre, comentó aEl Litoralque a fines de marzo estaría listo para ser inaugurado el servicio de oncología del Pediátrico. Al respecto, destacó que “será un área de alta complejidad” que elevará la calidad de atención en la provincia.

“Todo el hospital necesita reparación, hubo varios años que se hicieron pocos arreglos y estamos trabajando en el tema. Hoy el trabajo principal radica en la obra en el servicio de oncología”, comentó a este diario.

Indicó luego que “será un servicio completo; ahora estamos derivando al Garrahan”. “Estará equipado con recursos de alta complejidad, habrá una parte de internación y otra que funcionará como hospital de día, para aquellos que necesitan, por ejemplo, transfusiones”, explicó y agregó que “es una obra muy esperada y que necesita el hospital”.