“La gente no quiere estar en blanco porque pierde los planes”, dice la FAA

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, afirmó hoy que la informalidad laboral en las zonas rurales se debe a que “la gente no quiere estar en blanco porque pierde los planes” sociales.

El dirigente rural pidió “erradicar esta situación porque es una contradicción o un desincentivo al blanqueo del trabajo”, en declaraciones a FM La Patriada.

“Hace unos días se solicitaron 3.000 trabajadores para blanquear en La Rioja para la cosecha de la uva y se presentaron tres”, ejemplifico Achetoni, quien sostuvo que las entidades rurales están “tendiendo a erradicar todo tipo de esclavitud y trabajo informal”.

Respecto a la relación con el Gobierno, expresó comprender que la principal urgencia está en la negociación de la deuda externa.

Sin embargo, el titular de la entidad rural manifestó no entender “la falta de diálogo e interacción entre las entidades y el Gobierno”.

De todos modos, descartó una medida de fuerza antes de la reunión pautada para la semana que viene con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y criticó a la oposición política.

“Hubo intromisión de la política opositora en los reclamos y lo rechazamos porque esas maniobras terminan empañando los reclamos. Nosotros estamos siempre en el día a día apelando al diálogo y a no avispar conflictos”, señaló Achetoni.