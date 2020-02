Reynaga: conforme por el gol, amargado por el resultado

La mano viene cambiada para Boca Unidos, que hace tres fechas que no gana. El viernes, en San Francisco, fue superado en varios pasajes del partido por Sportivo Belgrano, pero esta vez encontró los goles y estableció una importante diferencia que no supo administrar en el tramo final del encuentro, que terminó igualado 2 a 2.

Antonio Medina, de penal en el primer tiempo, y Renzo Reynaga, pasada la media hora del complemento, anotaron los goles del conjunto aurirrojo.

El juvenil delantero, que convirtió su segunda conquista en Boca Unidos, se retiró del campo de juego conforme por haber vuelto a convertir, pero amargado porque sintió que se les escapó el triunfo de las manos.

“Era un partido que se nos escapó de las manos, lo necesitábamos. El gol suma confianza pero lo importante es el grupo, y nos vamos amargados”, señaló Reynaga, en declaraciones realizadas a radio Continental Corrientes (97.3 Mhz).

El santacruceño, oriundo de Puerto Deseado, agregó que la sensación del empate, luego de estar dos goles arriba a falta de 13 minutos “fue una derrota. Lo tuvimos ahí, en las manos, y se nos escapó, pero ya creo que es momento de cambiar la cabeza y pensar en lo que viene, que es lo importante”.

Después de marcar, tanto en el primero como en el segundo tiempo, Boca Unidos contó con otras situaciones para ampliar la ventaja, pero falló. “Erramos en eso y después lo pagamos”, admitió.

Consultado acerca de lo que le sucede al equipo en las últimas fechas, el futbolista manifestó: “Nos hablamos, nos sentimos bien, pero definitivamente algo está pasando que se nos están escapando los partidos, no los podemos cerrar. Ahora a cambiar la cabeza y a pensar en lo que viene”, concluyó Reynaga.