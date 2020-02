La Comuna avanza con relevamientos y estudios para implementar nuevos corredores viales

Como parte de las acciones que viene llevando adelante la Comuna para mejorar la transitabilidad en la ciudad, ahora desde la Secretaría de Transporte informaron que avanzan en estudios para para transformar las calles San Martín, 9 de Julio y Carlos Pellegrini en corredores viales, desde Santa Fe hasta Salta.

Además, aclararon que estos cambios implican un trabajo previo con los vecinos, los comerciantes y los operadores del estacionamiento medido de ese sector de la ciudad.

Luego de las habilitaciones de la calle Salta y La Rioja como corredores viales, en los últimos días comenzaron a circular algunas versiones sobre la inminente implementación de este sistema en las calles San Martín, 9 de Julio y Carlos Pellegrini, y en este contexto El Litoral consultó al secretario de Transporte de la Comuna, quien dijo que “por el momento no vamos a avanzar pero sí es cierto que estamos estudiando fuertemente el tema y haciendo relevamiento en todas las zonas”.

“La implementación de estos carriles exclusivos sobre la calle San Martín, 9 de Julio y Carlos Pellegrini es una proyección desde el inicio de la gestión, con la intención de mejorar toda la transitabilidad en la zona”.

“Por ahora estamos haciendo una avance interno en estas calles para ir viendo todo lo que implicaría este cambio, que implicaría el traspaso del estacionamiento medido y todo lo que hace al tráfico de ese sector. Y por estas razones no se puede implementar de un día para el otro”, aclaró Sladek.

Y agregó que “si bien estamos trabajando en el tema, no podríamos avanzar sin conocer primero todo el impacto de estos corredores, lo que mediante el estudio que estamos haciendo estamos tratando de determinar, porque no sólo implica el estacionamiento medido en cuanto a los operadores, sino que también debemos conversar con los propios automovilistas, los vecinos y comerciantes de la zona”.

“Nuestra intención es tener el menor impacto negativo posible, por eso estamos evaluando y analizando fuertemente el proyecto para avanzar en este sentido”, concluyó.

Vale considerar que los corredores viales de calle La Rioja y Salta formaban parte del proyecto de metrobus que se proyectaba implementar en Capital.

Actualmente el corredor de la calle La Rioja y Salta se extiende desde Plácido Martínez hasta Yrigoyen, que se implementó con el propósito de mejorar las condiciones de traslados y frecuencia del sistema de transporte, reducir los tiempos de espera y hacer más fluida la circulación de los vehículos particulares.