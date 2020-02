Metrobús: un proyecto que prometía mejorar el transporte urbano, pero quedó trunco

Aunque las primeras obras llegaron mucho después, pasó ya casi una década desde el lanzamiento formal del Sistema Integrado de Transporte, más conocido como metrobús. El plan de modificaciones en la zona céntrica y en otros sectores de la ciudad prometía llegar para mejorar sustancialmente el servicio de colectivos, blanco de críticas por varias cuestiones, sobre todo la frecuencia.

A nueve años de la presentación y a cinco de la demarcación de las primeras calles, el proyecto quedó trunco por diversos motivos, más que nada económicos y técnicos. La idea planteaba la posibilidad de implementar carriles exclusivos por donde circularían las unidades de colectivos, achicando así el tiempo de espera al tener menos complicaciones viales.

Lo cierto es que los cambios en infraestructura comenzaron en 2015, cuando un importante tramo de La Rioja y de avenida Vera pasaron a ser corredores de colectivos. Sin autos estacionados en esos trayectos, se esperaba que la frecuencia de los colectivos se agilizara.

Más allá de algunas mejoras circunstanciales, el servicio no varió demasiado y el tiempo de espera en las paradas siguió siendo similar. Mientras tanto, siguieron analizándose alternativas para que sean incluidas al proyecto y así completar las modificaciones en las arterias que comprendía varias obras importantes.

Dos años después, en 2017, se sumó Salta como corredor para el transporte urbano, además de otras obras que incluyeron el ensanchamiento de veredas y la colocación de garitas. En la intersección con Junín, la parada más concurrida del centro, los refugios debieron ser retirados poco tiempo después tras ser chocados por las unidades en varias ocasiones, ya que ocupaban el espacio de los colectivos al estacionar.

El proyecto de metrobús incluía no sólo los carriles exclusivos en algunas arterias, sino también la construcción de estaciones de transferencia de pasajeros. Una de ellas fue planificada en la esquina de Chacabuco y Suiza, incluso pavimentándose esta última para facilitar la circulación de las unidades al momento en que se encuentre operativa completamente.

Hasta allí arribarían los coches desde los barrios y realizarían trasbordo a unidades más grandes que finalmente llegarían al centro. Estas obras estaban estipuladas para llevarse adelante con inversión nacional durante la gestión de Cristina Fernández, pero no se llegó a concretar.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el plan volvió a ser puesto a revisión. Con algunos ajustes técnicos que fueron surgiendo, el proyecto terminó diluyéndose. Además, surgieron complicaciones con el financiamiento.

Obras

La demarcación de carriles exclusivos generaron algunos beneficios, ya que las unidades comenzaron a tener menos dificultades para transitar por el casco céntrico, pero trajo también complicaciones.

Es que, con los corredores funcionando, se eliminaron más de 25 cuadras de estacionamiento. De esta manera, se agravó la falta de espacio que ya existía en la zona céntrica para aparcar los vehículos, y el sistema de cobro del mismo fue trasladado a zonas más alejadas del microcentro.

A pesar de algunas mejoras puntuales, lo cierto es que no avanzaron prácticamente en el resto de la infraestructura para que el servicio mejore. Hasta la actualidad, el corredor de calle La Rioja cuenta con un sólo refugio, ubicado en la plaza Vera. Sobre Salta, en tanto, persisten algunos.

Aunque no es el mismo mecanismo, el Sistema Integrado de Transporte que se intentó implementar en la ciudad puede ser comparable con el metrobús de Buenos Aires. Allí, en Capital Federal, el sistema logró mejorar la frecuencia de las unidades tras varios años de obras, una fuerte inversión y condiciones de infraestructura previas muy diferentes a las de Corrientes.

Es que, las calles angostas y la falta de avenidas en la zona céntrica son dos factores que hacen que la circulación en general se vuelva complicada en ciertos horarios, generando dificultades también al servicio de colectivos y afectando de manera directa a los usuarios de las diferentes líneas de la ciudad.

Evalúan implementar nuevos carriles exclusivos

Más allá de que el proyecto ejecutivo general quedó trunco, desde el Municipio señalaron hace poco tiempo que se encuentran analizando la posibilidad de incluir nuevos carriles exclusivos para colectivos en la zona céntrica.

De esta manera, esperan agilizar la circulación de las unidades y evitar los contratiempos que se dan habitualmente, sobre todo en horas pico.

Sobre esta cuestión, desde el área de Transporte señalaron que Hipólito Yrigoyen, España y San Martín son las arterias que se encuentran en estudio por el momento.

De aplicarse estas modificaciones, las cuadras de estacionamiento medido deberán ser reubicadas, alejándose el sistema arancelado del microcentro capitalino.