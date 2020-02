Marini comienza a definir el equipo para el domingo

La semana avanza y conforme con ello llega la hora de evaluar futbolistas, repasar esquemas y probar el equipo que cada técnico tiene en mente para el fin de semana. Pasa en cualquier club del mundo y, por lo tanto, en Boca Unidos, que a partir de hoy comenzará a definir a los once para recibir a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

El partido, correspondiente a la vigésima primera fecha, sexta de las revanchas del torneo Federal A 2019/20, se jugará a partir de las 20 en el campo de juego del estadio aurirrojo, y será dirigido por el cordobés Jonathan Correa.

El conjunto correntino necesita reencontrarse con la victoria, volver a sumar de a tres puntos, algo que no consigue hace tres fechas, ya que el único triunfo en el campeonato que logró este año fue en su primer compromiso, luego de quedar libre, frente al entonces líder, For Ever.

Después llegaron dos derrotas consecutivas (Crucero del Norte y Unión de Sunchales), y un empate con sabor a poco conseguido el domingo en San Francisco ante Sportivo Belgrano, luego de estar dos goles arriba a falta de 13 minutos para el final.

En el Aurirrojo siguen preocupando las desatenciones defensivas que le cuestan puntos. El equipo es uno de los que más goles recibió en la zona A del certamen, y si bien hubo una pequeña mejoría en los partidos de la Copa Argentina ante San Martín de Formosa y frente a For Ever, todavía no encuentra la solidez que se busca en la última línea.

Con excepción de Fernando Alocco, que se recupera de un pequeño desgarro sufrido en el partido ante el Colectivero, el plantel no cuenta con suspendidos ni jugadores lesionados.

Al que lo están llevando de a poco es a Cristian Núñez, quien venía arrastrando una fascitis plantar en el pie izquierdo. El goleador histórico del club en el ascenso jugó los últimos minutos de un amistoso ante Curne el martes, y ayer se mezcló un rato en un reducido del que participaron todos los integrantes del plantel.

Habrá que esperar entonces a que se desarrollen las prácticas de este jueves, o bien mañana, para saber por dónde pasa la idea del técnico Claudio Marini para el domingo.