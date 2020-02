Cayó banda que intercambiaba cocaína de Salta por marihuana en Corrientes

Dos hombres y una mujer fueron acusados por el delito de transporte de estupefaciente agravado por el número de participantes, en el marco de una investigación que lleva adelante el área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos.

En la última audiencia realizada por este caso, bajo la dirección el juez de Garantías, Miguel Medina, el fiscal acusó a Gabriel Matías Esquivel, el último de los tres acusados, quien fue detenido tras una serie de procedimientos realizados en la provincia de Corrientes.

En la presentación de la imputación, Toranzos recordó que la investigación se inició el 26 de septiembre de 2019 a partir de la denuncia realizada por una persona que solicitó la reserva de su identidad, quien reveló que una mujer, Florencia Lucero, vecina de villa Los Sauces, en la capital salteña, se dedicaría al tráfico de marihuana traída de Corrientes. Asimismo, indicó que la mujer tenía una condena por narcotráfico aplicada por la Justicia Federal de la provincia de Chaco bajo la modalidad de arresto domiciliario, pero que Lucero no cumpliría debido a que viajaba a Corrientes con frecuencia para buscar los estupefacientes.

A partir de estos datos, Casos Complejos llevó adelante una investigación que permitió confirmar la identidad de la sospechosa apuntada por la denunciante, como así también se verificó que efectivamente la mujer se movía sin ningún tipo de restricciones. También se comprobó que había sido condenada por un delito de narcotráfico en Chaco y tenía cumplimiento de condena de prisión domiciliaria, modalidad que no cumplía.

A medida que se avanzó con las pesquisas, la fiscalía obtuvo más detalles de los movimientos de Lucero, como así también se solicitó la intervención telefónica de dos líneas, que permitió no sólo verificar que la acusada realizaba gestiones para la adquisición y canje de droga, sino también identificar a los otros integrantes de esta organización.

Transacción

La investigación avanzó hasta que se pudo conocer detalles de una transacción que se realizaría en Corrientes, por lo que la fiscalía solicitó las medidas judiciales del caso a fin de extender la jurisdicción y así asegurar el éxito de los procedimientos. En ese marco, entre el 7 al 14 de febrero pasado, Lucero fue seguida desde que salió de Salta en un colectivo de larga distancia y arribó a Corrientes, para luego instalarse en un hotel ubicado en la calle Maipú al 2400 de esta ciudad, desde donde comenzó a realizar contactos telefónicos con los otros acusados.

La acusada se encontró con Nicolás Aomar, otro de los acusados, a quien le hizo entrega de una determinada cantidad de cocaína y a cambio recibió bolsos con marihuana, que guardó en el hotel donde se hospedaba, aunque una parte de la droga cargó entre sus pertenencias para regresar a Salta.

Al arribar al control ubicado en el paraje Cabeza de Buey, a 50 kilómetros del acceso a Salta, personal de Gendarmería realizó una requisa y secuestró en poder de Lucero 2.700 gramos de marihuana, por lo que fue detenida. Por otra parte, se procedió a la detención de Aomar y al secuestro de la droga que la acusada había dejado en hotel, en Corrientes, con el objetivo de regresar y retirar el resto de la carga.

Tercer acusado

Al conocer la acusación, en la primera audiencia por este caso, Lucero quiso minimizar su participación. La semana pasada, en tanto, se llevó adelante la audiencia de acusación en contra de Aomar por el mismo delito agravado.

Luego, a partir de la información reunida durante las pesquisas, la fiscalía avanzó con la investigación y pudo identificar y detener al tercer acusado, siendo el mismo Esquivel, quien era otra de las piezas de este engranaje que tenía como modalidad el canje de cocaína por marihuana entre Salta y Corrientes.

Presentada la imputación, en la cual el fiscal expuso los movimientos de los acusados, como así también que a cambio de medio kilo de cocaína -que salía de Salta a Corrientes- Lucero recibía 30 veces la cantidad invertida, o sea 15 kilos de marihuana, la cual luego trasladaba a su casa en cantidades fraccionadas.

Ante la acusación presentada y sin que la defensa oficial hiciera ninguna clase de objeción, el juez Medina dio por formalizada la investigación por el delito de transporte de estupefaciente agravado por el número de participantes, como así también declaró que se investigue como un hecho complejo.