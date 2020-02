Alberto minimizó críticas al proyecto por jubilaciones y fustigó a la oposición

El presidente Alberto Fernández defendió ayer el proyecto para modificar las jubilaciones de privilegio y señaló que “un juez gana tres veces más que un jefe de Estado o un senador”. Cuestionó la “desvergüenza asombrosa” de la oposición Diputados, mientras el Senado se prepara para debatir la iniciativa la semana próxima.

En una entrevista con Radio 10, Fernández cuestionó el planteo opositor del proyecto para modificar las jubilaciones de privilegio, aseveró que no tiene “ningún interés en que los jueces renuncien y se vayan” y recordó que un juez de la Corte “gana tres o cuatro veces más que lo que gana el presidente o un senador”.

Además, consideró que lJuntos por el Cambio se manejó con una “desvergüenza asombrosa”, luego de que los diputados de esa fuerza se retiraran del recinto al denunciar que se registraron anomalías por la conformación del quórum.

Pese a ello, la Cámara baja logró dar media sanción al proyecto oficial, que ingresó ayer al Senado y se debatirá la próxima semana en un plenario de comisiones que será convocado para el miércoles o el jueves.

La propuesta del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial, que hoy es 82% del último sueldo y que en el futuro se hará sobre la base del promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.

“Escuchaba hablar a un diputado de la oposición y me preguntaba seriamente cuál es su honestidad intelectual por decir que uno promueve esta ley para vaciar la Justicia, cuando sólo tiene el propósito de que las cosas se igualen un poco”, agregó el mandatario.

En este marco, Fernández insistió: “Yo no tengo ningún interés en que los jueces renuncien y se vayan, no induzco a nadie a jubilarse y ojalá los jueces dignos sigan trabajando y entendiendo que se tiene que hacer un aporte distinto a la Argentina”.

“El país está pasando por un momento muy difícil y esos regímenes son insoportables desde la lógica: que haya jubilaciones promedio de 350 mil pesos y otras cerca de 700 mil es de un costo fiscal altísimo”, puntualizó.

Fernández al campo: “El esfuerzo lo tienen que hacer quienes están en mejor situación”

El presidente Alberto Fernández le pidió ayer a las entidades representativas del campo “entender la situación de la Argentina”, insistió en que “esta vez el esfuerzo lo tienen que hacer los que están en mejores condiciones” y cuestionó a los “autoconvocados” que “son opositores” inducidos “por Cambiemos y particularmente del PRO”.

“Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo”, dijo el Presidente en relación al pedido de reunión de la Mesa de Enlace y agregó: “Ellos saben que no vamos a tomar una medida sin consultarlos, por eso le pedí al ministro de Agricultura (Luis Basterra) que lleve adelante esa reunión y que empecemos la discusión sobre cómo seguir adelante”.

Así lo afirmó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en las que dijo sentirse tranquilo “espiritualmente” porque ya había sido claro en la campaña sobre su decisión de que, “esta vez, el esfuerzo tienen que hacerlo los que están en mejores condiciones” y que “no lo van a hacer los que menos tienen”.