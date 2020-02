Cambá Cuá recibe a Defensores con la obligación de triunfar

Una final. Eso es lo que afrontará esta tarde Cambá Cuá cuando desde las 17.00 reciba a Defensores de San Roque por la quinta fecha de la zona 4 de la Región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El decisivo encuentro para el equipo capitalino se desarrollará en cancha de Ferroviario con el arbitraje de María Soledad Ríos de la Liga de Resistencia.

Cuando queda una fecha para concluir la primera fase, el líder del grupo es Ferroviario con 6 puntos, mientras que en el segundo lugar se ubican Cambá Cuá y Defensores de San Roque con 3, pero el Rojo deberá quedar libre en la última jornada.

Frente a este panorama, Cambá Cuá necesita ganar esta tarde y después esperar el resultado que se registre entre Ferroviario y Defensores de San Roque en el interior provincial.

Cambá Cuá viene de caer el pasado fin de semana frente a Ferroviario 2 a 1. Ese resultado complicó las aspiraciones del conjunto que comanda técnicamente Walter Zacarías, dado que una nueva derrota significará el fin de la temporada en el presente Regional, mientras que un empate le daría mínimas posibilidades (luchar por ser uno de los mejores tres segundos de siete grupos).

El entrenador del Rojo dispondría dos cambios en la formación titular. Por primera vez estará en el equipo titular el ex Mandiyú Tobías Barrios para ocupar el lugar de Esteban Valenzuela en la defensa.

Mientras que en la mitad de la cancha, Fernando González desplazaría a Nahuel Galarza.

De esta forma, los once iniciales para esta tarde serían: Javier Páparo; Tobías Barrios, Víctor Montiel, Lucas Almeida y Jorge Almirón; Fernando González, Gustavo Ojeda, Edgar Franco y Marco Giménez; Germán Strillevski y Sergio Cortés.

Para Defensores de San Roque también son tres puntos vitales los que estarán en juego esta tarde pero sabe que, en el peor de los casos, tendrá otra chance el próximo fin de semana y de local.

El entrenador Daniel Galvez no podrá contar con el experimentado volante Franco Lagioia que fue expulsado en el octavo minuto de tiempo adicional durante la victoria contra Ferroviario en la capital correntina.

Encuentros de mañana

Los otros dos grupos donde están involucrados equipos correntinos recién tendrán acción mañana por la quinta fecha del certamen.

En la zona 3 siempre de la Región Litoral Norte, a partir de las 17.00 Sportivo Santa Lucía recibirá a Victoria de Curuzú Cuatiá con el arbitraje de Carlos Espinoza, mientras que por la zona 5, desde las 17.15 Puente Seco de Paso de los Libres será local de Deportivo Genaro Berón de Astrada de Santo Tomé.