Roban por segunda vez en poco tiempo al chamamecero “Tallarín”

El cantautor José “Tallarín” Ramírez volvió a ser blanco de la delincuencia y esta vez se llevaron de su domicilio una soldadora, una desmalezadora y su caja con herramientas.

El robo fue cometido cuando no se encontraba en la vivienda.

El hecho delictivo sucedió ayer en su domicilio ubicado por calles Sánchez de Bustamante al 4000, en horas del mediodía. La víctima le contó a Radio Dos que el robo habría sido cometido a la siesta cuando no se encontraba en su casa ubicada en el barrio Quintana de nuestra ciudad. En tanto que no descartó irse del barrio ante los hechos de inseguridad.

Además de los mencionados elementos sustraídos, los delincuentes doblaron los hierros de una puerta y rompieron la ventana, por donde Ramírez sospecha que entraron.

Cabe aclarar que esta es la segunda vez que el cantautor sufre un hecho delictivo, ya que a mediados de enero sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio y en esa oportunidad le sustrajeron un ventilador, un televisor y otras cosas. Algunos elementos fueron recuperados al poco tiempo.