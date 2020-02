Los centros de diálisis extienden el plazo a los pacientes de Incluir Salud

Los centros privados de diálisis de la provincia continúan en estado de alerta a causa de la deuda de 25 millones de pesos de Incluir Salud, que afecta a todo el sector y que podría impactar directamente en la atención.

Es que si bien desde el sector señalaron que algunos centros dejaron de recibir a pacientes nuevos, los institutos extienden el plazo de atención de los pacientes asiduos.

“Extendemos la atención a pacientes de Incluir Salud. No obstante, hay una resolución de la Asociación de los Centros de Diálisis de la provincia, la cual fue firmada a principios de enero, donde le dimos al Ministerio de Salud Pública e Incluir Salud un plazo de 60 días para pagar la deuda. Ese plazo vencerá el 29 de febrero, y hasta la fecha nos comprometemos a seguir asistiendo a los pacientes. Les damos un tiempo prudencial para que dispongan el traslado al sistema público, de no cumplirse los pagos”, señaló a El Litoral el presidente de la Asociación de Diálisis de la Provincia, Silvio Lazzeri.

Esta situación impacta directamente en 160 pacientes que, a través de Incluir Salud, acceden a los servicios brindados por los centros de diálisis de la provincia.

Además, si bien el Ministerio de Salud realizó un pago días atrás, ese monto no llega a cubrir las necesidades que quedan irresueltas frente a la deuda de 25 millones de pesos. Es que desde el mes de septiembre que se suspendieron los pagos desde Nación.

En lo que respecta a las instituciones, vale decir que en la provincia funcionan seis institutos: tres centros de diálisis en Capital, dos en Goya y uno en la ciudad de Bella Vista.