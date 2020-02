Boca Unidos buscará mantener su invicto y eliminar a San Martín

Sigue. Jorge Carranza debutó frente a For Ever y seguiría como el arquero titular en Boca Unidos.

Con la ventaja de haber ganado el partido de ida y con variantes en la formación titular, esta noche Boca Unidos recibirá la visita de San Martín de Formosa en el encuentro que definirá una de las llaves de la fase preliminar de la Copa Argentina.

El encuentro tendrá lugar en el complejo Leoncio Benítez desde las 21.00 con el arbitraje de César Ceballos.

La serie se abrió el domingo 19 de enero en Formosa con triunfo de Boca Unidos 2 a 1 gracias a los goles anotados por Cristian Núñez y Martín Fabro. Por su parte, Dylan Leiva fue el autor del descuento formoseño. El ganador de esta Fase Preliminar Regional tendrá como rival en los 32avos. de final de la Copa Argentina a Rosario Central de acuerdo al sorteo realizado la semana pasada.

El entrenador de Boca Unidos Claudio Marini recién confirmará hoy el equipo titular aunque en la víspera dio a conocer una lista de 18 jugadores con las ausencias de Fernando Alloco, Diego Sánchez Paredes, titulares frente a Chaco For Ever por el Federal A, y Cristian Núñez que arrastra una molestia muscular.

De la nómina de concentrados, el DT le daría descanso a Leonardo Baroni, Rodrigo Migone, Martín Fabro y Antonio Medina, jugadores que fueron los que más sintieron el desgaste físico en el triunfo ante For Ever del pasado viernes 31 de enero.

En tanto que Rolando Ricardone y Gabriel Morales son números puestos en la formación inicial, dado que llegaron a las cinco tarjetas amarillas y no podrán jugar el fin de semana cuando Boca Unidos visite a Crucero del Norte por la fecha 18 del Federal A.

Para reemplazar a Alloco, se producirá el debut de Matías Sarulyte, uno de los refuerzos que sumó el equipo correntino a principios de año. Mientras que en la delantera jugarían Renzo Reynaga e Ignacio Valsangiacomo, que de esta manera volvería a jugar después de una prolongada ausencia por lesión.

Por su parte, San Martín de Formosa también jugó por la 17ma. fecha del Federal A el último viernes, oportunidad que como local perdió frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 2 a 1 y marcha en los últimos lugares de la Zona A.