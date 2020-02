Levantan el secreto bancario y fiscal de Rodrigo Sbarra

El juez federal Julián Ercolini ordenó ayer levantar el secreto fiscal y bancario sobre Rodrigo Sbarra, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción al que se le atribuye haberse olvidado un sobre con 10 mil dólares en un cajón de la oficina que ocupaba durante su gestión, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Sbarra quedó imputado el viernes por el delito de lavado de dinero, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita confirmara, a través de una testigo, que Sbarra había comprado un terreno en un predio en el barrio privado Nordelta, que no había reportado en sus declaraciones juradas.

Ahora, el fiscal que tiene delegada la investigación espera que llegue ese material para comenzar a cotejarlo, junto a los comprobantes de las compras de dólares que se hayan concretado en operaciones bancarias.

Mientras tanto, el fiscal avanzó en conocer los detalles que rondaron a Sbarra en su gestión. Según trascendió, ayer declaró una joven que trabajaba como secretaria privada del ex funcionario en su gestión.

En tanto, hay otras medidas en curso que están siendo evaluadas para avanzar a la luz de sus declaraciones juradas. Desde el entorno del ex funcionario afirman que el dinero se lo había prestado un familiar directo para la compra de un inmueble.