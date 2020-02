San Martín va por la recuperación frente a Peñarol en Mar del Plata

Un nuevo paso visitante dará hoy San Martín de Corrientes (récord 10-6) en la continuidad de la fase regular Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Desde las 21, visitará a Peñarol (9-10) en la ciudad de Mar del Plata. El juego contará con el arbitraje de Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Julio Dinamarca.

Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en esta temporada y su historial completo en la competencia se sostiene con 12 juegos, de los cuales 5 fueron victorias correntinas y otras 7 festejos marplatenses.

Luego de enfrentar a Bahía Basket en el partido que se extendió a dos tiempos suplementarios y donde el plantel rojinegro perdió por la mínima (116-115) se dirigió a la ciudad de Mar del Plata para preparar este partido.

En ese encuentro el equipo correntino tuvo 17 pérdidas y tan solo tres recuperos. Sin lugar a dudas será uno de los factores que deberá mejorar para rendir mejor en el partido de esta noche.

Pero el factor a tener en cuenta será el rendimiento físico ya que viene de cumplir con dos suplementarios.

Por su parte el rival de turno de hoy viene de perder en La Banda, frente a Olímpico, por 79 a 83.

Forman parte del plantel de San Martín, que viajaron para cumplir los siguientes dos compromisos, los siguientes jugadores: Gastón García, Sebastián Acevedo, Jonathan Machuca, Deion McCleonton, Emiliano Basabe, Matías Solanas, Tomás Zanzottera, Brian Fitzpatrick, Iván Basualdo y Jon Fuller, además de los juveniles Dylan Bordón, Cristian Pérez, Guido Sottile y Franco Méndez.

El próximo juego del elenco correntino se producirá el próximo sábado cuando reciba a Atenas de Córdoba en el Fortín Rojinegro.

En tanto que el conjunto marplatense deberá visitar a Hispano el próximo miércoles 12 de febrero.

Además, hoy se concretarán otros tres encuentros: Platense vs. Instituto, Libertad vs. Argentino y Estudiantes de Concordia vs. Obras Sanitarias.