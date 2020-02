Arroz: el clima acompañó y se prevé una buena campaña en Corrientes

Luego de varias campañas signadas por cuestiones climáticas desfavorables, la producción de arroz de Corrientes tuvo una temporada satisfactoria. Con la cosecha a pleno en el Norte provincial y en los campos del Centro y Sur comenzando la zafra, las expectativas para los rendimientos son muy buenas. En paralelo, se trabaja desde las entidades del sector en materia de derechos de exportación.

Como en todas las actividades agrícolas, el éxito de cada campaña de arroz depende en gran parte del acompañamiento del clima. En los últimos años, este factor no había sido socio de los productores –tampoco los mercados-, y eso afectó en gran medida a los campos arroceros. Sin embargo, durante la campaña 2019-2020, la situación se mostró favorable.

Desde la etapa de laboreo de los suelos hasta la cosecha que arrancó a principios de enero en el Norte de la provincia y está comenzando en el resto de los campos arroceros de Corrientes, las condiciones climáticas fueron buenas. “Tuvimos lluvias favorables y también muy buena luminosidad en la época de floración de la planta, que es muy importante para el desarrollo y el rendimiento”, explicó Walter Cardozo, gerente de Negocio de Arroz de la firma Adecoagro, que tiene campos arroceros en Itá Ibaté, Mercedes y Curuzú Cuatiá.

En este sentido, la cuestión climática favoreció particularmente a los campos arroceros de Corrientes, a diferencia de otras provincias donde se planta este cereal. En Entre Ríos y Santa Fe, se dieron precipitaciones abundantes durante el transcurso de la campaña, y eso repercutió de manera negativa en los cultivos.

En el caso puntual de Adecoagro, Cardozo explicó que desde el 2 de enero están cosechando en los campos que la firma tiene en la zona de Itá Ibaté, en el Norte de la provincia; mientras que en estos días iniciarían la zafra en los establecimientos ubicados en Mercedes y Curuzú Cuatiá. “Fue un buen año climáticamente, muy superior a lo que había sido la cosecha pasada. Este año el clima viene ayudando, seco, con las lluvias justas, y nos permite pensar que va a ser un buen año para Corrientes, específicamente”, explicó el profesional y referente de esta firma, que además se dedica a la parte industrial, con un importante molino en la ciudad de Mercedes.

En declaraciones radiales, Cardozo explicó que “Corrientes este año está bien posicionada, en cuanto a clima, y eso es bueno para lo que viene para adelante, que es la parte comercial”.

En este sentido, la campaña en general para la provincia no sólo se vio beneficiada por las lluvias limitadas, sino también por las horas sol que se dieron en el momento clave que es la floración de la planta; y también por los días de clima moderado y fresco en el inicio de la campaña. “Tampoco tuvimos calores extremos en noviembre y diciembre, que hacen mermar el rendimiento, sobre todo en la zona Norte”, explicó Cardozo.

Ante esta cuestión, el referente de Adecoagro consideró que “los rendimientos vienen siendo muy buenos en los campos del Norte, te diría que casi un récord para esa región; justamente por las condiciones de temperaturas, pocas lluvias”.

Asimismo, recordó que “venimos de varias campañas con eventos muy fuertes; este año tenemos que agradecer que vienen condiciones buenas. El pronóstico por delante parece ser moderado. No se prevén cambios bruscos. Solamente tenemos que trabajar para levantar el gran volumen de producción que se viene”.

Retenciones

Uno de los temas en agenda por estos días pasa por las modificaciones en los derechos de exportación, más conocidos como retenciones, que estableció el Gobierno nacional. Es que, en principio, el arroz fue incluido como “cereal” y no como una “economía regional” en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica, lo que prevé una retención del 9%. Sin embargo, durante la reunión que tuvo el ministro de Producción, Claudio Anselmo, con el titular de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, habría habido avances para incluir al arroz como economía regional, y que el tributo sea del 5%.

“Estos cuatro puntos de diferencia modifican mucho la ecuación. Pasa por el esquema dolarizado de costos del cultivo. Prácticamente pasás de pérdida a recuperar algunos dólares por tonelada, al momento de comercializar con destino a exportación. Es un cambio que modifica totalmente el negocio. Significa por lo menos estar en línea con algún margen positivo”, explicó Cardozo sobre esta cuestión.

En este aspecto, el productor señaló que “estamos trabajando con las entidades y el Gobierno provincial por el hecho de que se valore al arroz como una economía regional. Esto sin dudas alivia el margen económico. Estamos trabajando en eso, tenemos el apoyo del Ministerio de Producción, y están trabajando por la necesidad de que la actividad arrocera no siga disminuyendo el área sembrada en Corrientes, que sin dudas es una de las actividades regionales de la provincia”.