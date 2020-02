Residuos: un movimiento de maquinarias en Pontón activó manifestación vecinal

Un grupo de pobladores de San Luis que sostiene su oposición a un proyecto que contemplaría realizar un relleno sanitario en el paraje Pontón, ayer volvió a movilizarse cuando recibieron la noticia que tanto personal como maquinarias arribaron a la zona. Y hoy a las 10 se congregarán frente a la Municipalidad para exigir informes. Luego, volverían a manifestarse en la mencionada área rural.

“Nos acaban de avisar que ya ingresaron dos retroexcavadoras, camionetas y un camión con personal. Es decir que aparentemente ellos siguen con las actividades que tienen previstas y nosotros aún no logramos que el Municipio nos responda el pedido de informes que le realizamos”, contó una pobladora que se comunicó ayer a la mañana con este diario.

En paralelo, vecinos de la zona intercambiaban datos y fotos. Tras lo cual resolvieron que aquellos que pudieran ir, se concentraran a las 14.30 para ir hasta Pontón. Y así fue, un grupo de pobladores se movilizó hasta el lugar donde presuntamente se ejecutaría el proyecto de relleno sanitario. “Según nos manifestaron, se trataría de una empresa que vino a realizar los estudios de prefactibilidad. Lo que no entendemos es por qué trajeron tanto equipamiento. De todas maneras, no se quedaron mucho tiempo porque uno de los vehículos comenzó a hundirse, lo cual es lógico porque es zona de humedales”, explicó otro de los sanluiseños que se trasladó hasta el mencionado paraje.

No obstante, agregó que “seguramente van a volver. Por eso, mañana (hoy) nos concentraremos frente a la Municipalidad para pedir que nos informen qué tipo de trabajos autorizaron. Y después, nos movilizaremos otra vez hasta Pontón”.