Detuvieron a menor tras allanamiento por abigeato

En un barrio de Monte Caseros, la Policía llevó a cabo un allanamiento en el que procedió a la aprehensión de un menor de edad y recuperó cortes de carne vacuna de dudosa procedencia, así como varios elementos vinculados con una causa por abigeato.

Los efectivos irrumpieron en un domicilio ubicado sobre pasaje Monte Caseros, en el barrio 84 Viviendas, donde “hemos secuestrado carne de animal vacuno, dos cuchillos, un hacha de mano, dos motocicletas, un automóvil”, precisó el oficial Juan Robledo, jefe del Priar local, en contacto con el portal Monte Caseros Online.

Añadió además que “todo lo secuestrado es de sumo interés para la causa, ya que guardan relación justamente con el hecho que se investiga, que es el abigeato, y de muy importante valor justamente como elementos probatorios para la causa”, explicó.

En cuanto al inicio del proceso investigativo señaló que “se tenía conocimiento de que en ese domicilio tendrían la carne que habían faenado y que aparentemente iban a mover, a llevar a otros lugares para venderla. Es así que el personal se desplegó por la zona y cuando se visualizó el auto de esta persona se lo persiguió”.

Añadió luego que “llegaron a la casa tanto este vehículo como las dos motocicletas, inclusive abandonan frente a la casa una bolsa de consorcio con carne en el interior y de inmediato ingresaron al domicilio. Nosotros automáticamente con el personal que contábamos resguardamos el lugar y de inmediato se solicitó la orden de allanamiento al juez. Nos movimos rápido y pudimos obtener resultados positivos”, resaltó.

Precisó que mediante el accionar “se logró secuestrar la carne, los elementos, los cuchillos y el hacha que estaba en una mochila con restos de sangre inclusive y pelaje del animal. Se secuestraron también los vehículos en los que se movilizaban y la aprehensión de una persona partícipe del hecho. Sabemos, sostenemos e incluso está dentro de la investigación que son más”, aseguró.

En cuanto al menor aprehendido, Robledo reveló que no cuenta con antecedentes penales pero que “se está a la espera de antecedentes personales”.

Destrucción

En cuanto al destino de la carne incautada dijo que “es lamentable, los ganaderos pierden el elemento en sí, al ser faenado el animal, por más que nosotros actuemos rápido y se recupere como en este caso en unas horas. Ningún veterinario por lo general determina que el animal es apto para el consumo, este caso no fue la excepción, la carne no está apta para el consumo y de inmediato el procedimiento que se sigue es la desnaturalización de la misma; lo que hacemos es llevarla al matadero y en presencia de testigos procedemos a la quema de la carne, ese es el procedimiento que se hace y que queda asentado en el expediente”, detalló.

El oficial hizo hincapié en el trabajo de prevención que llevan adelante: “Estamos trabajando mucho, desplegando personal policial inclusive en el interior de los campos en horarios nocturnos, llegando a toda nuestra jurisdicción, que es muy amplia, muy grande, y dentro de lo que podemos hacer vamos rotando la zona”, sostuvo.

“Hacemos muchos controles en las carnicerías y les solicitamos a los carniceros y a las personas que no compren carne de esta procedencia, que haya cooperación, por dos motivos: para que no sigan ocurriendo delitos como estos y porque la carne no es apta para el consumo”, concluyó.