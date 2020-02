Una comparsa de Goya promueve un carnaval ecológico e inclusivo

Con casi 12 años de trayectoria, Aymará es una de las principales comparsas que son protagonistas de la fiesta carnestolenda de Goya. Destacaron que hace tres años dieron un importante giro, adoptando un perfil ecológico que los llevó a ser la primera agrupación, a nivel país, que no utiliza ningún tipo de plumas naturales y confecciona sus trajes con materiales reciclables como chapitas, botellas plásticas, cd's, entre otros. Pero además, este año eligieron como tema “Héroes del silencio” para destacar el rol que tuvo, por ejemplo, Francisco “Chico” Mendes en la defensa del Amazonas.

En diálogo conEl Litoralel tesorero de la comparsa, Ramiro Coronel contó que “la iniciativa surgió en el 2017, con el primer traje sin plumas naturales y con materiales reciclables, confeccionado por nuestra diseñadora y hoy presidenta, Verónica Ahlbom. En ese marco, también surgió el lema por el cual nos movilizamos: un carnaval ecológico, inclusivo y sustentable”. Tras lo cual agregó: “Buscamos crear conciencia sobre el cuidado del medioambiente mediante el reciclado creativo, evitando el maltrato animal y brindando herramientas para que todos puedan acceder a este espectáculo que es patrimonio cultural de nuestra provincia”.

Luego de aquella primera experiencia, observaron que se podían construir trajes de carnaval con elementos reciclados y que por lo tanto se reducían considerablemente los costos. Una cuestión no menor, ya que eso permitiría que más personas tuvieran la oportunidad de participar de la comparsa.

Por eso, junto con Verónica Ahlbom, en noviembre del 2018, dictaron el primer taller sobre cómo confeccionar trajes creativos con plumas artificiales. Después, esas clases, se replicaron ese mismo año y en 2019 en la Capital correntina, en distintas partes de la provincia, Entre Ríos y en Buenos Aires.

Inclusión

Coronel también destacó que a través de los talleres para el armado de trajes con materiales reciclables se promueve la participación de las personas con bajos recursos.

“Las plumas artificiales, por ejemplo las de faisán, tienen un costo de $30 cada una”, indicó. No obstante, aclaró que “hay distintas variedades y depende de los materiales”.

“De todas maneras el costo es significativamente menor, porque una pluma natural de ese tipo vale $400 cada una y estamos hablando una de segunda calidad o usada”.

Pero además remarcó que en muchos casos esos materiales provienen de criaderos donde existe maltrato animal, lo que no coincide con la filosofía promovida por la comparsa. Precisamente, este año, la agrupación carnestolenda presentó como tema “Héroes del silencio”, a través del cual busca concientizar sobre la emergencia medioambiental “que vivimos y nuestro papel y responsabilidad al respecto”, remarcó.

Tras lo cual detalló que en este caso cuentan las historias de personas que lucharon por preservar los recursos naturales y dedicaron su vida para dejar un legado a las futuras generaciones.

Entre otros personajes, Aymará destaca a “Chico” Mendes que defendió el Amazonas y a Luis Rolón, que hizo lo mismo por la selva misionera.

“También hablamos de los Esteros del Iberá y como cada uno de los correntinos tenemos que ser los héroes que defiendan este lugar, hogar de tantas especies que nos identifican”, detalló Coronel. Al mismo tiempo subrayó que precisamente “para ser coherentes con este mensaje, no se utilizaron plumas naturales de ningún tipo y se sumaron materiales reciclables a trajes y carrozas”.