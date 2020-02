Ahora los choferes aguardan que se abone la escala nacional

Tras el levantamiento de la medida de fuerza convocada para ayer por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes, luego de que se concretara el pago de los salarios, las firmas admiten que no abonaron el 18,3 por ciento de paritarias 2019, ya que los subsidios nacionales no fueron girados hasta el momento. En tanto, los trabajadores aguardan un encuentro nacional del gremio para avanzar con las negociaciones locales o sino avanzar con medidas de fuerza.

Luego de que quedaran sin efecto las asambleas convocadas por la UTA -seccional Corrientes- que debían realizarse en horario picos en reclamo de la falta de pago de los salarios,El Litoralconsultó a Roberto Báez, propietario de las empresas Miramar Estrella y Turismo Miramar, sobre el pago de los salarios y los conceptos abonados, y dijo que “hemos efectuado el depósito de los sueldos ayer a la mañana, pero sin el 18,3 por ciento correspondiente al acuerdo nacional, ya que Provincia está terminando de definir el acuerdo con Nación de los subsidios, por lo que hasta el momento esos montos no han llegado a las empresas y a nosotros nos resulta difícil hacerles frente”.

“Pero dada la situación económica ya hemos avanzado con el pago de los 3.000 pesos, que es una parte del bono solidario decretado por el Presidente”, señaló aEl Litoral.

En cuanto a posibles medidas de fuerza que podrían llevar adelante los trabajadores si se demora el pago de los subsidios, dijo que “ellos están tranquilos porque comprenden la situación. Pero ahora no podemos porque todos los anuncios de apoyo al transporte y demás que se anunció, nada se cumplió y a nosotros no nos llegó ni un peso”.

Choferes

Mientras que desde el sector de los trabajadores informaron aEl Litoralque aguardan la reunión de la UTA el 12 de febrero, en la que se ratificará el pago de un nuevo incremento que forma parte de las paritarias 2019. “Estamos esperando el encuentro para contar con el instrumento legal para exigir a las empresas el pago del 18,3 por ciento que forma parte de las paritarias 2019, que además deberá ser retroactivo y también implicará que tengan que abonarnos la diferencia en cuanto al aguinaldo”.

“El ‘bono solidario’ que estableció el Gobierno nacional también está contemplado en el acta que firmarán, por lo que las empresas también deberán abonar el importe de 4.000 pesos”.

En este sentido, aclararon que “tras algunas declaraciones del sector empresarial, es necesario decir que ningún chofer cobró hasta el momento este monto. Eso no abonaron hasta el momento”.

Por último, los choferes comentaron que “todos los meses tenemos que estar peleando para que nos entreguen el recibo de sueldo y hasta ese momento todo es incertidumbre porque no sabemos qué cobramos”.